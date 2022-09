Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 7 settembre/ Gli Affiatati rischiano grosso poi…

Reazione a Catena, Gli Affiatati contro i Sottosopra nella puntata del 7 settembre 2022

La puntata di Reazione a Catena del 7 settembre 2022 ritrova i campioni in carica, Gli Affiatati, che sembrano essersi ripresi dal brutto errore di ieri. Marco Liorni ci scherza su ma loro tranquillizzano: “Siamo ancora affiati dopo quanto successo ieri”. Gli sfidanti di oggi sono I Sottosopra, squadra composta da Davide, Marco e Francesco da Bergamo. Questi si trovano però subito in difficoltà contro i campioni in carica che si impongono nel gioco, arrivando a toccare i 70mila euro già alla prima Una tira l’altra contro i 20mila degli sfidanti.

All’Intesa Vincente I Sottosopra partono con cinque secondi di vantaggio che li porta ad aggiudicarsi 7 parole. Un punteggio che gli Affiatati raggiungono a stento e superano all’ultimo secondo. Con 8 parole gli Affiatati si confermano campioni anche oggi 7 settembre.

Reazione a Catena, Gli Affiatati si confermano campioni ma non vincono

Gli Affiatati raggiungono il gioco dell’Ultima Catena con un montepremi di 122mila euro che dimezza varie volte a causa di una serie di errori del trio. I campioni arrivano così all’ultima Parola con un montepremi di 15.250 euro che però non riescono a portare a casa.

L’Ultima Catena di oggi:

Mercoledì

Mezzo

Fortuna

Principiante

P

Lettera

Morta

Lingua

Gusto

Dubbio

Interrogativo

Punto

Croce

Ultima Parola:

Croce

ROVESCIO

Colpo

