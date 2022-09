Reazione a Catena, gli Affiatati oggi 12 settembre ancora campioni?/ L’impresa di Eleonora, Mattia e Manuela

Reazione a Catena, gli Affiatati ancora campioni nella puntata del 12 settembre 2022?

Inizia una nuova settimana di Reazione a Catena che ritrova campioni in carica Gli Affiatati. Nella puntata di oggi 12 settembre 2022 Eleonora, Mattia e Manuela cercheranno di riconfermarsi campioni e, magari, conquistare anche un nuovo montepremi che andrebbe ad arricchire quello vinto finora. Proprio nella puntata di ieri gli Affiatati hanno perso per un soffio circa 2mila euro dopo aver battuto i Pane e Panelle – Marco, Federico e Vincenzo.

All’Intesa Vincente gli Affiatati sono riusciti ad indovinare 11 parole contro le 8 degli sfidanti, portando al gioco dell’Ultima Catena un montepremi di 138mila euro. Montepremi che è però dimezzato varie volte nel corso dell’ultima catena, arrivando a 2157 euro all’ultima parola che i campioni non hanno però indovinato. Riusciranno a compiere oggi una nuova impresa?

Reazione a Catena, ancora successi per Marco Liorni

Intanto Marco Liorni continua a macinare successi con Reazione a Catena che si conferma leader degli ascolti della sua fascia oraria. E dire che proprio di recente il conduttore ha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui ha dichiarato: “Il mio sogno? Quello che sto facendo oggi. Seguivo l’istinto e il piacere di giocare, approccio che con il tempo non è cambiato più di tanto. Non farsi divorare dalla ricerca del risultato a tutti i costi fa vivere meglio. Per centrare degli obiettivi bisogna fare ragionamenti, sforzi mentali, finzioni: tutte cose che mi portano a essere diverso da quello che sono. Io voglio avere l’animo leggero”. Cosa in cui sembra essere davvero riuscito.

