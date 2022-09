Reazione a Catena, Gli Affiatati oggi 8 settembre ancora campioni?/ Liorni festeggia l’ultimo successo

Reazione a Catena, Gli Affiatati si confermano campioni nella puntata dell’8 settembre 2022?

Oggi 8 settembre 2022 va in onda una nuova puntata di Reazione a Catena che ritrova in gioco la squadra degli Affiatati. Eleonora, Manuela e Mattia ieri se la sono vista brutta quando, al gioco dell’Intesa Vincente, hanno rischiato di uscire a causa di una serie di errori ed incomprensioni. Un momento di tentennamento che finora non li ha mai colpiti, almeno non in questa fase del gioco dove si sono sempre mostrati particolarmente abili, arrivando ad indovinare anche 18 parole.

Ieri invece sono riusciti a portarne a casa 8 e con grande difficoltà, superando solo di una parola e all’ultimo secondo gli sfidanti del giorno. Purtroppo le cose non sono migliorate dopo visto che hanno perso un’altra Ultima Catena a causa della parola finale. Oggi Gli Affiatati tornano in gioco con la speranza di fare molto meglio e magari conquistare anche l’ambito montepremi.

Reazione a Catena, Marco Liorni festeggia l’ennesimo successo

Intanto Reazione a Catena continua a confermarsi leader in fatto di ascolti nella sua fascia oraria. Un grande successo per Marco Liorni che, in un’intervista rilasciata qualche settimana fa a spettacolomusicasport.com, ha dichiarato: “Reazione a Catena? Ha funzionato benissimo fin dalla prima edizione e quando un programma ha successo è anche perché gli autori sono bravi a mantenerlo sempre adeguato ai tempi facendo delle piccole o delle grandi modifiche. E poi non bisogna mai perdere l’amore verso quello che stai conducendo. Io sono innamorato di “Reazione a catena” e avendo la fortuna di presentarlo per quell’ora e mezza sono spensierato, non penso a nulla, è come una medicina”.

