Reazione a Catena, Le Centoundici oggi 10 ottobre ancora campionesse?/ “Ecco cosa accade dietro le quinte”

Reazione a Catena, le Centoundici oggi 10 ottobre si riconfermano campionesse?

Oggi 10 ottobre 2022 torna in onda su Rai1 Reazione a Catena con una nuova puntata. Le Centoundici sono riuscite nella puntata di ieri a riconfermarsi campionesse e a portare all’Ultima Catena con un montepremi di oltre 100mila euro, dimezzato al momento della parola finale che, purtroppo, le tre non sono riuscite ad indovinare, perdendo la possibilità di vincere 53mila euro.

Amici 22: Maddalena Svevi ultima nel ballo, Mattia Ze le asciuga le lacrime/ É amore?

Le Centoundici tornano in gara nella puntata del 10 ottobre su Rai1 e tenteranno di conquistare il loro primo vasto montepremi. Finora il trio si è comunque mostrato molto abile nell’associazione di parole ma ha anche dimostrato una grande intesa. Riusciranno a confermarsi campionesse anche oggi?

Reazione a Catena, ecco cosa accade dietro le quinte del programma

Vi siete mai chiesti cosa accade dietro le quinte di Reazione a Catena prima che i concorrenti inizino la gara? A raccontarlo sono state le ex campionesse, Le tre e un quarto, in un’intervista a Varesenews. Ecco le loro parole: “Il dietro le quinte è incredibile. Ci sono un affetto e un calore enormi, non ce lo aspettavamo. Le persone che lavorano sono appassionate e danno il massimo per il programma. Ci siamo sentite parte di una grande famiglia, andare via è stato doloroso anche per questo. – e ancora – Trucco, parrucco, costumi: è incredibile come è costruita la trasmissione. Passavamo tanto tempo con le costumiste, parrucchiere e truccatrici ci hanno accolto con grande affetto: nell’ultima puntata abbiamo salutato tutti, ci teniamo in contatto per foto e aggiornamenti”

Adriana Volpe, ex Roberto Parli a processo per maltrattamenti/ "Crisi dopo Gf Vip, voleva distruggermi…"

LEGGI ANCHE:

Silvia Cipriani, indagato il nipote/ Avvocato: "Innocente, pensiamo ad un'incidente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA