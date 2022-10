Reazione a Catena, Le Cri Cri oggi 11 ottobre ancora campionesse?/ Chi sono Evelina, Giulia e Giulia R

Reazione a Catena, Le Cri Cri oggi 11 ottobre si riconfermano campionesse?

Oggi 11 ottobre 2022 torna su Rai1 l’appuntamento con Marco Liorni e la sua Reazione a Catena. C’è una grande novità dopo la puntata di ieri perché le Centoundici non sono più le campionesse in carica. A prendere il loro posto sono state le Cri Cri che hanno portato in scena un’ottima gara, soprattutto al momento dell’Intesa Vincente.

Dopo essersi aggiudicate la Zot e, dunque, i 10 secondi totali in più per il gioco dell’Intesa Vincente, le tre donne sono andate molto spedite, indovinando un totale di 12 parole. Una prova che ha messo sotto pressione ancor prima di iniziare le Centoundici. Il trio si è infatti lasciato prendere dall’ansia di fare in fretta e indovinare più parole possibili, finendo col commettere molti errori di distrazione. Questo ha quindi dato alle sfidanti la vittoria.

Le Cri Cri: chi sono le nuove campionesse di Reazione a Catena

Le Centoundici sono state eliminate dalle Cri Cri che sono oggi 11 ottobre le campionesse da battere a Reazione a Catena. Ma chi sono queste tre nuove concorrenti? Il trio delle Cri Cri è composto da Evelina, Giulia e Giulia R, tre donne che arrivano dalla provincia di Torino e si conoscono sin dai tempi della scuola. Da lungo tempo amiche, oggi tutte e tre sono perite chimiche e si dedicano ad analisi di laboratorio. Si faranno certamente conoscere meglio nel corso della loro avventura a Reazione a Catena, che parte ufficialmente nel ruolo di campionesse in carica a partire da questa sera.

