Reazione a Catena, Le tre e un quarto oggi 15 settembre ancora campionesse?/ Il web lancia il sospetto

Reazione a Catena, Le tre e un quarto oggi 15 settembre si confermano campionesse?

Quella di ieri è stata una puntata speciale per Le tre e un quarto. Le nuove campionesse di Reazione a Catena non sono si sono riconfermate tali, ma hanno portato a termine l’Ultima Catena, conquistando un montepremi di ben 60mila euro! Un grandissimo successo per Carolina, Elisa e Letizia, che hanno iniziato questo percorso nel game show di Rai 1 sempre in positivo. Con sole due presenze a Reazione a Catena – e dunque da campionesse – hanno vinto in entrambe le occasioni.

Al momento il montepremi conquistato ammonta a oltre 61mila euro ma Le tre e un quarto hanno dimostrato di poterlo aumentare ulteriormente in breve tempo. Le tre donne concorrenti si sono mostrate infatti molto abili non solo nel gioco dell’Intesa Vincente, ma nell’associazione di parole contemplata nell’Ultima Catena.

Reazione a Catena, Le tre e un quarto e il sospetto del pubblico

Il pubblico appassionato di Reazione a catena, che ogni sera si diletta a giocare con i concorrenti durante la puntata, ha però fatto notare che quella di ieri non è stata una Ultima Catena particolarmente ostica. Nelle ultime puntate lo show condotto da Marco Liorni è finito spesso al centro delle polemiche per delle associazioni di parole risultate pretestuose o, secondo qualcuno, assurde. C’è chi ha accusato gli autori di mettere in piedi catene “assurde” per rendere impossibile vincere un montepremi (o almeno un montepremi alto). La puntata di ieri ha però dimostrato che non sempre è così. C’è però chi si chiede se, dopo una vittoria come quella di ieri, la Catena di questa sera non torni ad essere ostica come negli ultimi giorni.

