Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 19 settembre ancora campionesse?/ Grandi aspettative dal web

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 19 settembre si riconfermano campionesse?

La nuova settimana di Reazione a Catena riparte con Le tre e un quarto. Sono ancora loro le campionesse in carica visto che anche nella puntata di ieri, domenica 18 settembre, hanno battuto i Salsa e Merende – Simone, Elena e Samuele. Una sfida che è partita sostanzialmente in parità per le due squadre ma si è poi sbilanciata a favore delle campionesse. All’Intesa Vincente Le Tre e un quarto sono arrivate con cinque secondi in meno, andati agli sfidanti che hanno indovinato 9 parole. Le tre ragazze sono però riuscite ad indovinarne 11, riconfermandosi campionesse.

Elena, Letizia e Carolina si sono poi nuovamente messe alla prova nell’Ultima Catena, durante la quale hanno però dovuto affrontare più di qualche difficoltà. Il vasto montepremi è dimezzato più volte, arrivando a poco più di mille euro all’ultima parola che, però, non è stata indovinata.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto verso un nuovo successo

Le Tre e un quarto tornano dunque in gioco oggi, lunedì 19 settembre 2022, nel ruolo di campionesse in carica e cercando di ampliare ulteriormente il montepremi complessivo vinto finora. Al momento il loro percorso è molto positivo che ha parecchio appassionato il pubblico, essendo riuscite a conquistare 4 montepremi su sei. Questa sera tenteranno di assestare un nuovo colpo ma tutto dipenderà ancora una volta dall’Ultima Catena. Quelle degli ultimi giorni sono d’altronde state abbastanza ostiche, tanto da alimentare qualche polemica nel pubblico che abitualmente si diverte a giocare a Reazione a Catena attraverso i social.

