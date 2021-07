Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf, vincitori di Love Island/ Si dividono i 20 mila euro

Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf sono i vincitori della prima edizione di “Love Island”, il reality dei sentimenti targato Discovery e condotto da Giulia De Lellis. La coppia formata da Monica e Denis, e quella di Cristina e Antonino si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il terzo posto. Durante le quattro settimana di messa in onda del programma i giovani protagonisti hanno vissuto in una villa situata nell’incantevole cornice delle isole Canarie: lo scopo del reality è quello di formare delle coppie. Rebeca e Yeven, soprannominati “BeckyWolf”, hanno fatto sognare il pubblico da casa, che li ha sempre sostenuti e votati attraverso l’applicazione del programma. Yeven Wolf è entrato nella villa come “bombshell” mentre Rebeca Di Filippo era rimasta scottata dal rifiuto di Cesare. I due ragazzi si sono avvicinati lentamente, dimostrando fin da subito una grande intesa.

Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf: vincono Love Island

A mettere zizzania tra Rebeca e Yeven, c’ha pensato Marco. Ma la ragazza non si è lasciata distrarre ed è sempre rimasta fedele ai suoi sentimenti: “I #BeckyWolf puntata dopo puntata sono una certezza. Loro ormai si sono trovati e sti ca*i di chi entra. E li trovo dolcissimi, in ogni circostanza sono lì a cercarsi con lo sguardo”, aveva commentato su Twitter una fan del programma nelle scorse settimane. “Mai avrei pensato di incontrare una persona come, con te per la prima volta mi sono sentita speciale. Sei il mio primo vero uomo della vita”, ha detto Rebecca a Yeven durante la puntata finale. I due ragazzi si sono così aggiudicati il montepremi di ventimila euro, che si sono divisi a metà. Yeven ha ammesso che se fossero stati altri tempi, avrebbe dato l’intero montepremi alla compagna. “Super contenta che abbiate vinto voi ! Vi meritate tutto l’amore che la vita vi possa offrire. Mi avete regalato emozioni uniche e siete arrivati al cuore di molte persone , voi siete andati oltre il gioco , ed è anche per quello che avete vinto”, ha scritto una ragazza su Twitter dopo l’annuncio della loro vittoria.

