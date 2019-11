Rebecca De Pasquale “Ero Don Mauro”/ “La mia vita? Il coraggio dei cambiamenti”

Rebecca De Pasquale ospite a Live – Non è la D’Urso per raccontare la sua storia: da Don Mauro a Rebecca. La ex concorrente del Grande Fratello ha più volte parlato della sua vita e della sua esperienza di cambio sesso soffermandosi su un momento particolare della sua vita: quando decidere di entrare nel monastero di Montecassino come monaco benedettino. Ha soli 16 anni quando arriva la chiamata e decide di cominciare così il noviziato prima di entrare nel convento di Cava dei Tirreni. In quegli anni Don Mauro prosegue il suo percorso di studi conseguendo la maturità scientifica e comincia a studiare canto presso il Conservatorio prendendo il diplomo in canto lirico. Qualcosa però cambia nella sua vita, così a 21 anni decide di abbandonare il convento e rivelare alla famiglia di essere omosessuale. La madre reagisce tranquillamente, ma è il padre ad avere inizialmente una reazione negativa.

Rebecca De Pasquale: “del giudizio degli altri non mi importa niente”

Col passare del tempo però i genitori accettano la natura del figlio come ha raccontato la stessa Rebecca De Pasquale durante una delle tante interviste rilasciate alla stampa: “la mia famiglia mi ha capita e mi ama, quindi del giudizio degli altri non mi importa niente”. Una volta diventata Rebecca, la ex gieffina ha lavorato dapprima nel coro del Teatro Verdi di Firenze e poi il grande successo come concorrente del reality show di Canale 5. Dopo le luci della ribalta però i riflettori si sono andati via via spegnendo e Rebecca è tornata a fare una vita normale ed oggi è una casalinga felice. “È la mia grande passione: mi piace cucinare, stirare, lavare i panni a mano, curare il mio giardino, prendermi cura dei miei animali. Adoro le cose di un tempo: ascoltare gli anziani, tenere vive le tradizioni, condividere la tavola con gli amici, mi piace donare serenità” ha detto la De Pasquale che oggi però sta cercando una seconda attività lavorativa come influencer sui social.

Rebecca De Pasquale: “Sono nato Sabatino, ma…”

“Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca”. Rebecca De Pasquale racconta così il lungo percorso che l’ha portata ad essere la donna che è diventata oggi. Una scelta non facile, ma coraggiosa quella di Rebecca che ha svestito i panni di Don Mauro per realizzare il suo desiderio di essere una donna. “La formula migliore per descrivere la mia vita è: il coraggio dei cambiamenti!”, questa è senza alcun dubbio una delle frasi simbolo della ex concorrente del Grande Fratello che dopo il successo televisivo sta cercando una nuova popolarità su Instagram.



