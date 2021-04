Rebecca de Pasquale si spoglia come Sandra Milo/ L’ex frate: “Siamo tutte belle!”

Rebecca de Pasquale si prepara a tornare a Domenica Live per parlare di dieta e non solo. Non è la prima volta che l’ex del Grande Fratello torna nel salotto di Barbara d’Urso ma anche questa volta il suo argomento sarà la dieta e, di conseguenza, anche il fisico e le polemiche o, meglio, quello che possiamo chiamare body shaming. Proprio nei giorni scorsi Rebecca ha posato per un servizio per un settimanale in cui si è mostrata senza veli, o quasi, proprio come Sandra Milo. Se quest’ultima è stata presa di mira per il servizio nonostante il suo obiettivo fosse quello di chiarire che una donna è bella a tutte le età, quello della De Pasquale è quello di chiarire che ogni fisico ha le sue peculiarità e che tutte le donne sono belle, qualsiasi siano le proprie forme.

Rebecca de Pasquale si spoglia come Sandra Milo

In passato Rebecca de Pasquale era all’anagrafe è infatti Sabatino De Pasquale e, prima di diventare transessuale, è stata don Mauro, adesso per tutti noi è la divertente gieffina del Grande Fratello e oggi pomeriggio sarà in studio da Barbara d’Urso per parlare ancora una volta di diversità ma, soprattutto, dei cambiamenti legati al suo fisico dopo la dieta che le ha permesso di perdere 35 chili e, quindi, di rinascere. Al suo fianco ci sarà anche il suo ‘mentore’ ovvero il Dr Lemme che le ha permesso di raggiungere questo obiettivo oppure no? Fatto sta che al centro, secondo quanto lei stessa rivela sui social, ci sarà proprio la sua voglia di mettersi in mostra contro ogni polemica e pregiudizio.

