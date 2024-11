Amici 24, l’eliminata Rebecca Ferreri rompe il silenzio: “Non volevo abbandonare il mio sogno”

Dopo giorni di indiscrezioni nel daytime di ieri, 21 novembre 2024, Roberta Ferreri è stata eliminata da Amici 24. L’allieva di ballo della maestra Deborah Lettieri non ha superato la sfida contro Dandy e per questo ha dovuto lasciare la scuola. Dopo la notizia della sua eliminazione, Rebecca Ferreri ha rotto il silenzio sui social ed ha voluto fare chiarezza su ciò che è successo davvero. Innanzitutto ha sottolineato che, come si è visto nella puntata, non è stata lei a decidere di ritirarsi e poi ha aggiunto che pur consapevole dei suoi limiti e di non essere apprezzata fuori non si aspettava di essere eliminata così presto.

Nel dettaglio, Rebecca Ferreri, l’eliminata da Amici 2024, ha dichiarato: “Erano già due giorni che leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no, non è andata così. Semplicemente ho affrontato la sfida prima ed è andata come è andata”. E subito dopo ha aggiunto: “Per quanto vedevo che fuori ero poco apprezzata, mai e poi mai avrei pensato di abbandonare il mio sogno, anche perché comunque vedevo che tante persone mi apprezzavano e mi capivano e vi ringrazio tutti quanti con il cuore.” La giovane ballerina non ha nascosto tutta la sua delusione e la sua amarezza per l’uscita da Amici 24.

Rebecca Ferreri eliminata da Amici 2024: “Mi dispiace di non essere arrivata”

Il sogno proseguire ad Amici di Maria De Filippi 2024 e magari giungere al Serale per Rebecca Ferreri è finito presto, la ballerina ha concluso il suo messaggio sui social ammettendo tutto il suo rammarico speranzosa però che in futuro possa far arrivare a sempre più persone la sua arte: “Mi dispiace di non essere arrivata per come sono realmente ma spero che tramite un social riuscirò a mostrare me stessa al 100%. Grazie a chi mi ha sostenuta dall’inizio alla ne e che continuerà a farlo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni, mi mancate!” L’eliminazione di Rebecca Ferrari ad Amici 2024 è arrivata in maniera del tutto inaspettata, la sua maestra Deborah Lettieri ha deciso di anticipare la sfida con Dandy prima del pomeridiano domenicale e Garrison, pur complimentandosi con entrambi, ha decretato Dandy il vincitore.