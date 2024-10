Rebecca Gabrielli è una delle maestre professioniste di Ballando con le Stelle 2024, il programma campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Tra le new entry di quest’anno c’è anche la ballerina originaria di Massa Carrara che per motivi di lavoro vive da anni a Roma. Nata a Massa Carrara, Rebecca sin da bambina si avvicina al mondo della danza. Una passione che le ha cambiato la vita visto che, dopo aver studiato con dedizione e passione, è riuscita a realizzare il suo sogno. Oggi è una ballerina professionista e con il suo talento si è fatta strada anche nel mondo dello spettacolo e della tv partecipando a diversi programmi televisivi di successo.

Tra questi c’è proprio Ballando dove Rebecca si era fatta apprezzare e conoscere quando ha accompagnato sulla pista da ballo I Pooh, ballerini per una notte. Successivamente ha partecipato a Il Cantante mascherato e UnoMattina. Nel 2024 entra di diritto nel cast di Ballando con le Stelle dove partecipa in coppia con I Cugini di Campagna.

Rebecca Gabrielli, la ballerina di Ballando con le Stelle 2024 ha un fidanzato?

Rebecca Gabrielli è arrivata con Ballando con le Stelle 2024 dove partecipa in coppia con I Cugini di Campagna. Un confronto non semplice per la ballerina professionista che si ritrova a dover preparare coreografie per Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti, Tiziano Leonardi, i quattro componenti della band. Sin dalla prima puntata la giuria e il pubblico hanno apprezzato il grande impegno e la dedizione della ballerina che ha un grande seguito anche sui social. Oltre al ballo, Rebecca ha una grande passione per i tatuaggi e un amore immenso per gli animali come si evince dal suo profilo Instagram.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Rebecca non è single. La ballerina di Ballando, infatti, è felicemente fidanzata con Gianluca Salati, un professionista attivo come media social manager e web creator.