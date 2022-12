Rebecca, Jacqueline, Elizabeth e Dylan: figli Heather Parisi/ “Io, mamma a 50 anni”

REBECCA, JACQUELINE E I GEMELLI ELIZABETH E DYLAN, I FIGLI DI HEATHER PARISI

Chi sono Rebecca Jewel Manenti, Jacqueline Luna Di Giacomo e i due gemelli Elizabeth e Dylan Anzolin, i quattro figli avuti da Heather Parisi nel corso della sua vita? Questo pomeriggio, nel corso dell’appuntamento del sabato con “Verissimo”, verrà riproposta nello speciale pre-natalizio de ‘Le Storie’ l’intervista che la 62enne ballerina e showgirl statunitense, ma naturalizzata italiana, aveva concesso a Silvia Toffanin lo scorso ottobre e finita nel Best Of del programma di Canale 5. E, in attesa di rivedere l’estratto di quella puntata, possiamo scoprire qualcosa di più sulla vita privata e gli amori della Parisi: se in un altro articolo quest’oggi parliamo dell’ultimo marito, qui invece scopriamo qualcosa in più sui suoi figli.

Tiffany Parisi, sorella Heather Parisi/ "Le ho fatto io da madre: non è normale e..."

Quella di Heather Parisi, come peraltro accade per tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, è il tipico esempio di famiglia allargata: infatti non solo la ballerina californiana ha alle spalle più di un matrimonio e diverse relazioni importanti, ma ha concepito i suoi quattro figli, tre femmine e un maschio, con tre diversi partner e pure in momenti ben distanti della sua vita. Come sappiamo, il primo marito è stato Giorgio Manenti con cui la diretta interessata aveva avuto la sua prima figlia, Rebecca Jewel: successivamente, dalla relazione più breve col noto ortopedico Giovanni Di Giacomo era nata invece Jacqueline Luna, la seconda figlia. Torneremo dopo sui rapporti della Parisi con le due figlie più grandi e quelli che sembrerebbero essere dei dissapori sorti tra di loro. Infine, molto tempo dopo e superati i 50 anni, Heather è diventata mamma per la terza volta e questa volta di due figli: dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin infatti sono nati infatti Elizabeth Jaden e Dylan Maria.

Anita Parisi e Norman Werby genitori Heather Parisi/ Infanzia senza papà: "E mamma.."

HEATHER PARISI, I FIGLI NATI DA TRE RELAZIONI DIVERSE: “INCINTA A 50 ANNI? NON E’…”

Se Rebecca Jewel Manenti, oggi 28enne, è nata nel 1994, di sei anni più piccola invece è Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000: entrambe le ragazze, oggi diventate grandi, a molti sembrano davvero la fotocopia della madre da giovane; di loro sappiamo che vivrebbero a Roma assieme ai rispettivi padri e che i rapporti con la showgirl americana non sarebbero propriamente idilliaci. Anche sull’argomento non vi sono certezze, alcuni hanno messo in risalto il fatto che sui profili social delle due non vi sarebbero poi così tanti riferimenti alla madre e la stessa Jacqueline era stata molto netta sull’argomento tempo fa, spendendo invece parole al miele per papà Giovanni: “Sono cresciuta con un padre straordinario, nonché uomo e medico da stimare che mi insegna tutti i giorni il valore della vita”.

Morgan: "Con Asia Argento una figlia meravigliosa"/ "L'amore e poi la sofferenza..."

Sono venuti al mondo invece nel 2010 i gemelli Elizabeth e Dylan Anzolin, avuti da Heather Parisi nel corso della sua relazione con Umberto Maria Anzolin: due figli cercati con insistenza dalla stessa coppia e arrivati, come detto, quando la diretta interessata aveva già compiuto cinquant’anni. “Non è stato semplice rimanere incinta, ci ho messo un bel po’: però quando meno te lo aspetti le cose succedono…” ha raccontato, accennando tuttavia alle problematiche che quella gravidanza comportava secondo i medici e scegliendo di tenere entrambi i gemelli nonostante i rischi che le erano stati prospettati. “Io e Umberto ci siamo rifiutati di scegliere” è stata la sua risposta al ginecologo che le avrebbe suggerito di rinunciare a uno dei due perché “troppo pericoloso” per lei. “Alla fine è stata una gravidanza meravigliosa: poi per me era bellissimo anche il fatto che fossero uno maschio e l’altra femmina” aveva raccontato proprio durante l’ospitata a ‘Verissimo’.











© RIPRODUZIONE RISERVATA