Elizabeth e Dylan, figli Heather Parisi/ “Due bambini curiosi della vita e…”

Elizabeth e Dylan sono i figli gemelli di Heather Parisi, nati dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin. Nati nel 2010 quando la showgirl aveva cinquant’anni, Elizabet e Dylan sono i veri protagonisti del profilo instagram di Heather che dedica ai suoi bambini foto e video condividendo con i fans la gioia che i gemelli le donano. Elizabeth e Dylan sono il grande regalo che il marito Umberto Maria le ha fatto ed è proprio alla sua dolce metà che la Parisi dice grazie per averle permesso di diventare nuovamente mamma dopo Rebecca Jewel nata dal matrimonio con Giorgio Manenti e Jacqueline Luna, nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni di Giacono. Con Elizabeth e Dylan, Heather si sta godendo la bellezza dell’essere mamma giocando e condividendo tutto con i suoi bambini che le trasmettono forza ed energia.

ELIZABETH E DYLAN, FIGLI DI HEATHER PARISI: “DUE BAMBINI CURIOSI DELLA VITA”

Innamorata dei figli Elizabeth e Dylan e del marito Umberto Maria Anzolin, Heather Parisi, poco prima dell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, si è lasciata andare scrivendo un messaggio ricco d’amore per i suoi gemellini e per il marito che le ha stravolto positivamente la vita. “Grazie, Umberto Maria” – comincia così il messaggio di Heather. La showgirl, poi, svela i motivi per i quali sarà sempre grata al marito. “Grazie perché mi hai dato due bambini curiosi della vita e sinceramente felici di vivere ogni esperienza che la vita offre. Grazie perché con TE, posso essere sempre me stessa, sia quando sono vulnerabile, sia quando mi sento forte”, aggiunge. Infine, felice di avere accanto un uomo come Umberto, la Parisi conclude: “Grazie perché mi hai contagiato con il tuo ottimismo senza fine. Lo ripeterò all’infinito: Non sei l’amore della mia vita, ma la mia Vita”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA