Rebecca Staffelli: “Perla e Mirko? Secondo me ci riproveranno”/ “Con il mio fidanzato Alessandro Basile…”

Rebecca Staffelli e il triangolo al Grande Fratello 2023 tra Perla, Mirko e Greta

Rebecca Staffelli, l’inviata social del Grande Fratello 2023, racconta la propria esperienza commentando anche le varie dinamiche del reality, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni. L’intervista si apre con un commento sull’ingresso di Greta Rossetti che varcherà la porta rossa nella prossima puntata del reality in onda sabato 2 dicembre. “Secondo me entrerà molto agguerrita nel senso che abbia tanta voglia di raccontarsi a prescindere dal triangolo. Credo che abbia voglia di farsi conoscere davvero perché finora l’abbiamo vista come la tentatrice o la fidanzata di Mirko”, spiega Rebecca.

Da voce del web, secondo Rebecca Staffelli, l’ingresso di Greta nella casa “aprirà uno scenario imprevedibile e non vedo l’ora di vedere la faccia di Mirko. Credo che, onestamente, Perla e Mirko ci riproveranno”.

Rebecca Staffelli e l’amore con Alessandro Basile

Fidanzatissima con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, Rebecca Staffelli non si sbilancia sugli uomini della casa ma svela che, tra tutti i concorrenti, c’è qualcuno che ha attirato maggiormente le sue attenzioni. “A livello di simpatia mi piaceva molto Ciro. All’interno della casa ci sono dei bellissimi ragazzi come Vittorio e Marco”, ammette.

Poi un retroscena sull’inizio della sua storia d’amore: “Ho conosciuto Alessandro dopo un post appostamento con papà (Valerio Staffelli, ndr). Il primo appuntamento è stato molto particolare. Sono entrata in questo ristorante dove lui era con alcuni amici. Ci eravamo visti un paio di volte e il tempo di togliermi la giacca lui mi ha detto che doveva dirmi una cosa. Mi ha detto che voleva invitarmi a cena. Quella serata poi è andata avanti e prima di andare a casa mi ha chiesto il numero di telefono. Io ho detto no. Lui mi ha chiesto di dirglielo all’orecchio con il patto di ricordarlo per poi scrivermi e così è andata. Lui si è ricordato il numero e alle quattro del mattino mi ha scritto”, ha svelato la Staffelli.

