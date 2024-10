Rebecca tra Ilan e Vybes: chi conquisterà il cuore della ballerina di Amici 2024?

Tutti pazzi per Rebecca Ferreri nella scuola di Amici 2024 dove la ballerina sta conquistando le attenzioni dei compagni. Nessuno, però, finora, è riuscito a dichiararsi in modo esplicito avendo preferito farlo attraverso dei bigliettini di cui la danzatrice ha scoperto l’esistenza durante il pomeridiano di Amici 2024. Ad avere un debole per Rebecca sono Vybes e Ilan. I due cantanti di Rudy Zerbi sembrerebbero aver messo gli occhi sulla compagna per la quale comincerebbero a nutrire un interesse particolare. Il primo ad esporsi attraverso un biglietto è stato Vybes che, però, ha ammesso di essere l’autore di un biglietto d’amore per la compagna solo su insistenza di quest’ultimo.

“Giurami che non l’hai scritto te! Dimmi la verità. L’hai scritto tu oppure no? Giuralo sulla persona più importante che hai! Guardate che non giura! Sei un cretino veramente“, le parole di Rebecca che, di fronte al mancato giuramento, ha capito che è stato Vybes a scriverle il biglietto.