Amici 2024: chi è Rebecca Ferreri, ballerina che ha conquistato il cuore di alcuni compagni di classe

Rebecca Ferreri è una delle allieve di Amici 2024 e fa parte della squadra di ballo di Deborah Lettieri, entrata nel cast dei professori da questa edizione. La ballerina si è distinta non solo per le sue doti nella danza, ma anche per essere la prima protagonista assoluta del gossip nella casetta. Tutto ha avuto inizio con il famoso gioco dei palloncini, contenenti messaggi anonimi per gli allievi della scuola. Per Rebecca è arrivata una quasi dichiarazione da parte di uno dei ragazzi che non ha voluto, tuttavia, svelare la sua identità.

Senza Cri: chi è la cantante di Amici 2024/ Ultima in classifica, finisce in sfida e piange

I compagni di classe hanno però indicato due possibili ‘colpevoli’: Ilan Muccino e Vybes, ma entrambi hanno smentito, imbarazzati. Rebecca non si è arresa a queste risposte e, nei giorni successivi in casetta, non solo ha scoperto che a scrivere il bigliettino è stato Vybes, ma di piacere anche a Ilan. E non è finita qui, perché la ballerina avrebbe fatto colpo anche su Diego Lazzari.

Sienna Osborne, chi è la ballerina di Amici 2024/ Sarà l'erede degli ex allievi Isobel e Dustin?

Rebecca Ferreri innamorata del ballerino Sebastian ad Amici 2024? Il gossip

La bella Rebecca è, al momento, la ragazza più corteggiata di Amici 2024, ma nessuno dei tre ragazzi sarebbe, per lei, più di un amico. “Con Ilan mi ci trovo bene a parlare ma è un amico per me”, ha confessato, “Vybes non lo conosco, non mi parla mai”, ha spiegato. E dalle anticipazioni della puntata di Amici 2024 di oggi 13 ottobre viene a galla anche un altro gossip: la ballerina avrebbe qualcuno nel cuore ma non è in casetta, bensì nel cast dei ballerini professionisti. Si tratta di Sebastian Melo Taveira, con la quale si è trovata a ballare per tutta la settimana per una coreografia richiesta dalla sua professoressa. Come prenderanno questa notizia i suoi pretendenti?