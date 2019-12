Réclame, “Il viaggio di ritorno”/ Video, ma se non fosse la fine… (Sanremo Giovani)

Durante la seconda semifinale di Sanremo Giovani a ItaliaSì i Réclame hanno vinto con il brano “Il viaggio di ritorno” aggiudicandosi la finalissima oggi 19 dicembre, in diretta su Rai Uno. La sfida con gli altri finalisti ha in palio la possibilità di essere tra le Nuove Proposte e varcare il palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. Hanno portato sul palco un’esibizione corale che sfida le perfomance soliste degli altri finalisti e la band degli Eugenio in Via Di Gioia. Protagonisti del secondo scontro con Libero, la spuntano e convincono la Giuria demoscopica composta da 300 persone e la Commissione musicale presente in studio. Saranno tra i 10 finalisti che si scontreranno di fronte a una giuria composta anche da Paolo Bonolis, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici e Pippo Baudo. Dopo la vittoria hanno commentato su Facebook: “Il 19 Dicembre suoneremo al teatro del Casinò di Sanremo, in diretta, in prima serata su @rai1official, per la finale di #sanremogiovani2019. Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, è un grande onore per noi e una bella soddisfazione. Con “Il viaggio di ritorno” inizia il nostro viaggio…”.

Réclame, “Il viaggio di ritorno”: una rivoluzione per il pop

I Réclame, a Sanremo Giovani con “Il viaggio di Ritorno”, sono una band di Roma composta da Marco Fiore alla voce, Gabriele al basso, Edoardo alla batteria e Riccardo alle tastiere. Lo scopo di questi artisti è portare alla ribalta la musica cantautoriale tipica degli anni ’70 e ’80 con un sound tutto nuovo e moderno, intrinseco di elementi moderni e futuristici. A quanto pare la band sarebbe riuscita nel suo intento conquistando Commissione Artistica e Giuria demoscopica con una voglia di raccontare storie strizzando l’occhio a un pop tutto nuovo, che è piaciuto al pubblico. Sicuramente proporre il vecchio con uno stile tutto nuovo può essere una carta vincente. Il viaggio di ritorno racconto di una vita sociale fatta di anonimato dove si tenta di emergere e quindi giù con riflessioni sociali e filosofiche che, tutto sommato, non stancano. Non si può, ascoltando il brano, notare le influenze dello stile di Franco Battiato. Le pause e i versi parlati che collegano la musica di fondo rendendo l’armonia generale più confidenziale. Finale meritata per i Reclame che probabilmente ritroveremo direttamente tra le Nuove Proposte.

Un gruppo nato dall’incontro tra tre fratelli

I Réclame sono un gruppo di Roma che nasce dall’incontro tra tre fratelli, Edoardo Roia alla batteria, Gabriele al basso e Riccardo alle tastiere con la voce di Marco Fiore. Il progetto musicale, con l0intento di creare storie in chiave contemporanea, si sviluppa con l’album “Storie d’appartamento” prodotto da Daniele Senigalli, in cui è incluso il brano Il viaggio di Ritorno.

