RÉCLAME VS FADI, SANREMO GIOVANI 2019/ Fadi vincitore: la giuria vip lo favorisce

Dopo la vittoria di Leo Gassman nella prima sfida contro Thomas, Amadeus annuncia il secondo duello della finale di Sanremo Giovani 2019. Già schierati, questa volta, troviamo Réclame e Fadi. I Réclame si presentano in gruppo con una canzone un poco malinconica. Stesso tono quello di Fadi, che descrive se stesso come un grande amante del cantautorato italiano. Fadi imbraccia la chitarra e prova a conquistare la giuria con i suoi acuti. In effetti, a posteriori, ci riesce benissimo. I Réclame raggiungono a stento la sufficienza, forse perché la loro canzone è un po’ poco sanremese. I voti, questa volta, sono senza commento, ma non è difficile immaginare il perché di un giudizio così poco clemente. Fadi, al contrario, conquista subito i vip con il brano Due noi. Il testo non presenta particolari virtuosismi; la melodia è orecchiabile, sì, ma nemmeno troppo. Quel che colpisce davvero è la sua interpretazione, che gli permette di distinguersi insieme a una voce veramente unica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA