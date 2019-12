Fadi, “Due noi”/ Video, il successo della musica indie (Sanremo Giovani)

Fadi è stato tra i primi finalisti di Sanremo Giovani, dove porterà “Due noi“. Nell’ultima puntata abbiamo visto un confronto dubbioso da parte dei giudici circa la sua esibizione. Il cantante è certamente il più indie del gruppo, molto determinato con una canzone che però di fatto sembra essere molto essenziale. Quello che la giuria ha fatto emergere è che nonostante abbia una buona presenza scenica, una canzone carina e un buon livello questo non basta per poter sfondare nel mondo della musica. Fadi ormai è diretto alla finale ma con queste premesse non si hanno i numeri giusti per poter vincere, questo è un dato di fatto. Più volte è stato ripreso per la sua canzone, Due Noi. Il testo è basic, la musicalità giusta, ma sembra comunque sfuggire qualcosa.

Fadi, “Due noi”: una passione di famiglia

Il cantante italo nigeriano Fadi, autore di “Due Noi”, è una delle nuove proposte che si esibiranno sul palco del Teatro del Casinò per la finale di Sanremo Giovani. Thomas O. Fadimiluyi è nato in Emilia e cresciuto a Riccione. La passione musicale è di famiglia, negli ultimi anni ha convinto soprattutto per i suoi omaggi al mondo musicale come quello a De Andrè. Ha un buon carisma e questo piace perché sa tenere bene il palco. Bisogna però considerare che l’autore ha 31 anni e non si può fare un paragone con altri ragazzi che ne hanno la metà, è chiaro che la sua sicurezza derivi anche da una maggiore maturità. Le critiche che gli vengono mosse sono giuste, talvolta eccessive nei modi. Il suo problema è aver trovato una linea troppo light, simpatica ma non troppo, talentuosa ma non eccessivamente. Nulla che spicchi e prometta di fare grandi cose. Lo vedremo vincere Sanremo Giovani? probabilmente no, benché sia abbastanza orecchiabile la sua canzone non parliamo di qualcosa che ha travolto il pubblico e la giuria, quindi non è tra i favoriti per il momento. Tuttavia bisgona pensare che i giochi sono ancora aperti e non è detta l’ultima parola. Non ha un trascorso particolarmente attivo dal punto di vista canoro in programmi simili, ha fatto diverse esibizioni anche nelle piazze con un buon riscontro di pubblico, tuttavia non sembra proprio essere il re del Pop. Per questo motivo forse non lo vedremo trionfare nella grande finale che li proietterà ad un passo da quel mondo incantato di Sanremo. Tuttavia sarà un gradino in più.

Il video dell’esibizione a ItaliaSì





