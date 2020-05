Reddito di emergenza/ Catalfo: “Sarà cumulabile con reddito di cittadinanza”

Pubblicità

Nel prossimo decreto sull’emergenza coronavirus sarà presente il reddito di emergenza. A darne annuncio è stato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ai microfoni di Repubblica: sarà un assegno temporaneo per due o tre mesi e sarà cumulabile con il reddito di cittadinanza. Il ministro ha spiegato che il Rem andrà a toccare una platea di circa un milione di famiglie, mentre la spesa complessiva sarà tra gli 1.2 e gli 1.8 miliardi di euro. Per quanto riguarda le cifre, invece, parliamo di 400 euro per un single e di 800 euro per una famiglia. La Catalfo ha poi evidenziato che l’assegno spetterà ai «lavoratori poveri, compresi gli autonomi» che, come dicevamo, potranno sommare il piccolo sostegno che ricevono fino alla soglia del Rem.

REDDITO DI EMERGENZA, CATALFO: “CUMULABILE CON REDDITO DI CITTADINANZA”

«Il reddito di emergenza è finalizzato a consentire una sopravvivenza decorosa alle famiglie che non riusciamo a raggiungere con gli altri strumenti», ha sottolineato il sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra, che ha inoltre annunciato un intervento specifico su Enti locali, Comuni e Regioni che «hanno visto calare molto le entrate fiscali e devono dare risposte immediate ai cittadini».

Nell’intervista rilasciata a Repubblica, il ministro Nunzia Catalfo ha inoltre anticipato che nel prossimo decreto verranno allungate «la cassa integrazione per altre 9 settimane e lo stop ai licenziamenti per tre mesi: non c’è motivo per mandare via i lavoratori in cig». Infine, Governo al lavoro per trovare una soluzione per i braccianti: «Sarebbe utile proporre non solo a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, ma anche a quanti ricevono la Cassa integrazione o la Naspi di offrire qualche ora di lavoro per l’agricoltura senza perdere il sussidio».



