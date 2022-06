Referendum giustizia, Quesito 2: scheda arancione/ Limitazione delle misure cautelari

REFERENDUM GIUSTIZIA, TESTO QUESITO N.2: LA SCHEDA ARANCIONE

Il Quesito n. 2 dei 5 Referendum popolari abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale per l’Election Day del 12 giugno 2022 riguarda la limitazione delle misure cautelari. In particolare, alle urne si andrà a votare l’abrogazione dell’ultimo inciso dell’articolo 274 (comma 1, lett. C) del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. Esso prevede la possibilità di emettere qualsiasi misura cautelare nel caso in cui ricorra il pericolo di “reiterazione del reato”.

Ecco il testo integrale che si troverà sulla scheda arancione ai seggi per i Referendum giustizia: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: COSA PREVEDE

Le misure cautelari sono dei provvedimenti emessi da un giudice che vanno a ostacolare le libertà personali dell’indagato o dell’imputato prima dell’inizio del processo oppure durante il processo stesso. L’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, prevede che venga emessa una qualsiasi misura cautelare nel caso in cui “sussiste il concreto e attuale pericolo che la persona commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede”. L’esigenza è ravvisata in questo caso nelle tutela della collettività che tiene conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità del soggetto. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, “le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni”.

Con l’abrogazione dell’inciso in questione tramite il quesito n.2 del Referendum giustizia, che in altri termini riguarda la cosiddetta “reiterazione del reato”, quest’ultima verrebbe dunque eliminata dalle motivazioni per cui è possibile emettere una misura cautelare. I giudici sarebbero chiamati a discutere caso per caso le motivazioni.

LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: PERCHÈ SÌ/PERCHÈ NO AL REFERENDUM GIUSTIZIA N.2

Come e perché votare Sì

Barrando la casella SÌ sulla scheda arancione si conferma la volontà di abrogare l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ovvero di eliminare la “reiterazione del reato” dalle motivazioni utili per emettere una misura cautelare nei confronti di indagati e imputati prima del processo. Chi sostiene il Sì ritiene che in questo modo si possano evitare delle limitazioni della libertà a coloro che poi risultano innocenti. “In Italia, negli ultimi trent’anni si sono registrati, ogni anno, moltissimi casi di ingiusta detenzione e di errori giudiziari. Ciò non è degno di uno Stato di diritto. La custodia cautelare, prima di una condanna definitiva, deve essere un rimedio assolutamente eccezionale; nel nostro Paese, non è così, e la carcerazione preventiva da eccezione è diventata la regola! Attenzione, i detrattori dei referendum affermano che si vorrebbe abolire la custodia cautelare, ma ciò non corrisponde al vero. Nessuno chiede di abrogare la custodia cautelare in carcere e le condizioni per la sua applicazione, tanto che il quesito referendario non riguarda l’abolizione generica del pericolo di reiterazione del reato. Con questo referendum si vuole soltanto limitare l’abuso della carcerazione preventiva e porvi un freno”, dice Giulia Bongiorno, senatrice responsabile Giustizia della Lega.

Come e perché votare No

Barrando la casella NO sulla scheda arancione si conferma la volontà di mantenere l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, facendo sì che la “reiterazione del reato” rimanga tra le motivazioni utili per emettere una misura cautelare nei confronti di indagati e imputati prima del processo. Chi sostiene il No ritiene che questa nuova limitazione delle misure cautelari potrebbe rappresentare un rischio per la collettività. “Riteniamo che questo quesito metta a repentaglio una norma che serve a tutelare le vittime e la sicurezza pubblica. Si tratta di reati come stalking, truffe agli anziani, spaccio, anche quando gli accusati vengono colti in flagranza di reato verrebbero rimessi in libertà senza nessuna restrizione a tutela della sicurezza pubblica”, dice Franco Mirabelli, senatore capogruppo Pd in commissione Giustizia.

QUESITO N.2, COSA SUCCEDE SE VINCE IL SÌ

Se dovesse vincere il Sì al Referendum giustizia quesito n.2 – ovvero se dovesse essere raggiunto il quorum del 50% più uno dei voti degli aventi diritto di voto – l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale verrebbe abrogato. Si abolirebbe dunque la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”, ma resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi.











