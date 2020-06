Regeni, Conte interrogato da commissione inchiesta/ Armi in Egitto: audizione alle 22

Questa sera alle ore 22 la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni sentirà in audizione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver fatta esplicita richiesta negli scorsi giorni in merito alla trattativa sulla vendita di armi italiane all’Egitto. L’appuntamento “in favore di tenebre”, come commentato sibillinamente dalle opposizioni, avverrà a Palazzo San Macuto per decisione del presidente della Commissione Erasmo Palazzotto (LeU): «Ringrazio il Presidente del consiglio per la risposta immediata in un momento cosi delicato», ha spiegato ieri il parlamentare confermando l’interrogazione per il Capo del Governo.

Dopo l’accordo commerciale per la vendita di due navi fregate della Marina Italiana, la Commissione che indaga sulla verità per la morte del giovane ricercatore italiano – torturato e trucidato al Cairo tra gennaio e febbraio 2016 – fu proprio Palazzotto a sollevare la problematica nel Governo: «Alla luce degli ultimi rilevanti sviluppi in ordine alle relazioni bilaterali italo-egiziane, l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ha deliberato all’unanimità di procedere ad audire urgentemente il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte anche in relazione alla sua recente interlocuzione diretta con il presidente della Repubblica Araba d’Egitto Abdel Fattah Al-Sisi». I genitori di Giulio confidandosi con i media nei giorni scorsi avevano attaccato la scelta del Governo «ci sentiamo traditi. Ma anche offesi e indigenti dall’uso che si fa di Giulio».

PERCHÈ LA COMMISSIONE REGENI CHIAMA CONTE A DEPORRE

Lo scontro tra Pd e Movimento 5Stelle è giunto fino all’aula del Parlamento e in Cdm dove però – a quanto riportato dall’Ansa – i ministri auditi sarebbero stati tutti concordi sulla vendita delle due navi Fremm al Cairo di Al Sisi, contrario solo il Ministro Speranza (anch’egli di LeU). La convocazione del Premier Conte arriva in realtà per il fatto specifico che lo sblocco sulla trattativa – dopo le resistenze del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio – è giunto dopo un accordo telefonico tra Al Sisi e proprio il Presidente del Consiglio. La commissione ha considerato l’audizione di oggi del Premer come preliminare ad ogni altra attività di indagine: «Lo scenario è cambiato, vogliamo ascoltare il presidente del consiglio per capire lo stato dei rapporti commerciali con l’Egitto e quindi trarre le nostre conclusioni», rilanciava il 10 giugno ancora Palazzotto.

Mentre il 1 luglio si terrà un incontro in video conferenza tra i magistrati della Procura di Roma e i colleghi della Procura generale del Cairo per far luce sulla morte di Giulio Regeni, ieri una lettera aperta del Segretario Pd Nicola Zingaretti a Repubblica rilanciava la necessità di massima chiarezza sulla vicenda Egitto-Regeni con il Premier Conte: «non abbiamo mai legato la vicenda delle fregate italiane alla Marina egiziana all’idea di un possibile osceno scambio tra vendita di armi e diritti umani, e bene ha fatto il presidente Conte a dare immediata disponibilità a riferire alla Commissione parlamentare d’inchiesta».

L’esponente dem Piero Fassino ha poi ribadito «Chiedo al presidente Conte e al ministro Di Maio di mettere in campo in queste ore tutte le iniziative necessarie per produrre passi significativi in avanti nell’accertamento della verità, nel dire che noi siamo pronti a onorare gli accordi commerciali negoziati con l’Egitto ma ci attendiamo la stessa disponibilità e chiediamo che questa determinazione si traduca nell’accertamento della verità sul caso Regeni». Ieri sera in conferenza stampa agli Stati generali sull’economia, a domanda specifica sulla convocazione della Commissione d’inchiesta Conte ha spiegato «Pd chiede garanzie chiare? Lo faccio in favore delle tenebre l’audizione perché l’agenda era pienissima: giusto che si lavorino anche a tarda notte per portarsi sul lavoro. Non posso anticipare nulla, non mi mettete in imbarazzo: giusto che le commissioni indaghino».



© RIPRODUZIONE RISERVATA