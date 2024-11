Il regime forfettario nel 2025 si prospetta come una soluzione ancora allettante per i proprietari di partita IVA che desiderano accedere ad una tassazione agevolata. Il prossimo anno il limite (attualmente fissato a massimo 85.000€ di ricavi) potrebbe essere aumentato.

In questi ultimi anni abbiamo appurato come il limite sia stato innalzato (e anche di molto), passando dai vecchi 35.000€ ai successivi 65.000€ fino ad oggi che tocca gli 85.000€. Ora il Governo sta lavorando sulla possibilità di poterlo aumentare ancora una volta.

Regime forfettario 2025: aumenterà ancora?

Il regime forfettario nel 2025 – secondo delle indiscrezioni – potrebbe essere portato a 100 mila euro. Con questa soluzione si prospetterebbe un aumento di contribuenti che prendono parte alla tassazione agevolata (con tanto di controlli fiscali rigidi).

I vantaggi resterebbero gli stessi: flat tax al 5% per i primi cinque di apertura dell’attività (poi imposta sostitutiva al 15%), semplificazione burocratica (contrariamente a quanto accade nella gestione fiscale delle società) ed esenzione IVA (il benefit è palese, visto che in fattura non viene applicato il fatidico 22%).

La proposta potrebbe rientrare nella Legge di Bilancio 2025, e dunque si attende la conferma entro la fine del mese di dicembre che venga realmente approvata. Così facendo il crescente aumento di P.IVA potrebbe trovare spazio a nuove proposte più “convenienti”.

Cambiamenti previsti nel 2025

Nonostante il regime forfettario 2025 potrebbe aumentare il limite di ricavi a 100.000€, è necessario accertarsi di alcuni aspetti che potrebbero essere modificati e introdotti nella prossima Legge di Bilancio:

Requisiti: è probabile che l’accesso al regime agevolato contenga nuove condizioni da soddisfare. Sostenibilità fiscale: aumentando la platea di beneficiari è possibile che vengano inserite nuove risorse per far quadrare e rispettare le nuove norme. Approvazione al regime: rimane il dubbio sulle tempistiche per accettare il contribuente al regime (e che verranno definite dalla Legge di Bilancio 2025).

Coloro che sono interessati potranno seguire gli aggiornamenti sul regime forfettario 2025 e sulle regole che verranno stabilite a seguito del nuovo Bilancio.

