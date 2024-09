Il Fisco amplia il controllo sul regime forfettario ponendo l’attenzione all’esatta compilazione del quadro RS (che spesso viene omessa o trascrivendo dei dai errati). Ma non solo, perché le verifiche saranno molto allargate (come ad esempio gli accertamenti in loco).

Nello specifico il fisco analizzerà sia la reale permanenza nel regime agevolativo (il cui tetto massimo è pari a 85 mila euro) e gli accertamenti che eseguiranno in loco (assicurandosi che il lavoratore autonomo avrà inserito correttamente i dati fiscali dichiarando quanto effettivamente dichiarato).

Controllo forfettario: quali controlli ci saranno

Il nuovo controllo forfettario si baserà su degli accertamenti molto più rigidi e ristrettivi. A stabilirlo è la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate che è stato ridefinito il 7 settembre.

l’amministrazione finanziaria italiana ha dettagliato tutto nel documento di cui abbiamo parlato:

Una costante e meticolosa attività di controllo nei confronti dei soggetti forfetari per verificare la corretta applicazione del regime, anche in considerazione delle modifiche normative susseguitesi nel corso degli anni con riferimento ai requisiti di accesso e alle condizioni di permanenza.

Inoltre il fisco ha sottolineato che il monitoraggio fiscale si baserà soprattutto sull’effettivo mantenimento nel regime forfettario (con ricavi e compensi entro i 75 mila euro); eventuale presenza di redditi da pensione o da lavoro per oltre 30.000€ e il limite di 20.000€ per collaboratori e dipendenti propri.

Nel controllo potrebbero rientrare perfino le “forzate” conversione di rapporti da lavoro dipendente in lavoratore autonomo, la detenzione di partecipazioni in soggetti trasparenti oppure in società dove il soggetto ha il controllo (indiretto o diretto) con la corretta fruizione del quinquennio o fatturazioni incrociate con aliquota ridotta al 5%.

Per rafforzare la pace tra gli autonomi e il fisco è in sperimentazione il cosiddetto concordato preventivo biennale, che si spera porti ad un nuovo gettito fiscale.