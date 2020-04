Regina Elisabetta, compleanno in quarantena/ 94 anni con un regalo speciale…

Pubblicità

Sarà, a suo modo, un compleanno storico quello che la Regina Elisabetta celebrerà quest’oggi, martedì 21 aprile 2020: la sovrana del Regno Unito spegne infatti 94 candeline, ma, per la prima volta nei suoi 68 anni di regno, non sarà attorniata dall’amore e dai sorrisi dei suoi cari. A causa della pandemia di Coronavirus, infatti, Queen Elizabeth trascorrerà la giornata in compagnia del marito Filippo di Edimburgo, con il quale è coniugata dal 1947 e con cui si trova in isolamento presso il castello di Windsor, da dove la Regina riceverà gli auguri in videochat da parte dei suoi quattro figli (Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo) e dai suoi adorati nipoti. Tutto qui, nulla di più, nulla di meno. A parte magari qualche piccolo extra fuori dall’ordinario, come potrebbe essere una fetta di torta al cioccolato, da sempre il dolce preferito dalla sovrana, il cui genetliaco non sarà salutato nemmeno con i tradizionali colpi di cannone sparati in aria direttamente dall’area verde che circonda Buckingham Palace a Londra. E il regalo? Pare sia in arrivo una sorpresa…

REGINA ELISABETTA, COMPLEANNO: IL REGALO DEI SUOI PICCOLI SUDDITI

Sul profilo social della famiglia reale, infatti, è stata suggerita ai follower una simpatica iniziativa per celebrare tutti insieme il 94° compleanno della Regina, coinvolgendo anche i più piccoli: trattasi, nello specifico, di un lavoretto da far realizzare ai bambini e che coincide con una sorta di gift box da dedicare alla festeggiata. Un modo per testimoniare l’affetto che lega il popolo britannico a Elisabetta II, che nacque il 21 aprile 1926 al numero 17 di Bruton Street, a Mayfair (Londra). Suo padre era il principe Albert (meglio noto come Giorgio VI), mentre sua madre erra Elizabeth Bowes-Lyon, duchessa di York. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma il nome completto di colei che indossa la corona del Regno Unito è Elizabeth Alexandra Mary e, in questa maniera, è giustificato anche il suo soprannome, “Lilibet”. Iniziò a regnare nel 1952, travolta dalle critiche dell’opinione pubblica, che vedevano nella sua giovane età (26 anni) un ostacolo insormontabile, sintomo di inadeguatezza all’incarico di grande responsabilità. Tesi prontamente smentita, con i fatti, da una delle sovrane più amate della storia dello United Kingdom.



