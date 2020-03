“Principe Filippo è morto”/ Silenzio Regina Elisabetta “no funerali per Coronavirus”

Il Principe Filippo è morto? E’ questa l’indiscrezione choc che in queste ore corre veloce tra le pagine dei tabloid inglesi. Secondo i rumors la Regina Elisabetta “sarebbe costretta al silenzio” rispetto alla presunta notizia della morte del consorte. Un riservo giustificato dal fatto che “fare i funerali ora sarebbe troppo pericoloso con il Covid-19”. Al momento, tuttavia, da Buckingham Palace non sarebbe giunta alcuna conferma ed anzi in molto avrebbero tacciato la notizia come una mera bufala. L’età avanzata del principe Filippo, giunto alla soglia dei 100 anni, insieme alla salute cagionevole hanno certamente contribuito ad incrementare la preoccupazione in merito alle sue condizioni di salute, soprattutto in seguito alla diffusione dell’emergenza Coronavirus. Ricordiamo inoltre che lo scorso dicembre il Duca era stato costretto al ricovero in una clinica ospedaliera per una serie di problemi di salite iniziati già lo scorso autunno con una brutta sindrome influenzale che si era poi protratta per settimane. Ora che l’emergenza da Covid-19 ha travolto anche l’Inghilterra, l’ipotesi che il principe Filippo sia morto e che la Regina Elisabetta e l’intera famiglia reale siano costretti al silenzio temporeggiando in seguito all’impossibilità di celebrare i presunti funerali, prende sempre più corpo.

“PRINCIPE FILIPPO È MORTO”: L’INDISCREZIONE CHOC

Ad alimentare ulteriormente la presunta morte del principe Filippo è stata un’altra notizia – questa volta ufficiale – secondo la quale il Principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus dopo il test del tampone. A tal proposito la Bbc ha rivelato che la Corte starebbe pensando di trasmettere un messaggio televisivo straordinario da parte della Regina alla nazione. Sarebbe un evento storico che non avveniva da 18 anni, ovvero quando nel 2002 la Sovrana parlò a sorpresa per annunciare la morte della madre, all’età di 101 anni. Il principe consorte 98enne, stando a quanto riferisce il tabloid Express, avrebbe di recente avanzato nuove disposizioni rispetto alle esequie che dovrebbero tenersi in presenza della famiglia, degli amici e dei capi di Stato dei paesi del Commonwealth. I funerali dovrebbero essere celebrati nella cappella di San Giorgio a Windsor Castle nello stile militare inglese mentre la sepoltura dovrebbe avvenire nei giardini di Frogmore, nel parco del Castello di Windsor, tutto secondo il volere dello stesso principe Filippo, che secondo le voci sempre più diffuse sarebbe ormai passato a miglior vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA