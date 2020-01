Registrazione Amici 19/ Anticipazioni 23 gennaio: esami di sbarramento e…

REGISTRAZIONE AMICI 19, ANTICIPAZIONI 23 GENNAIO: NUOVI ELIMINATI IN ARRIVO?

Tutto è pronto per una nuova registrazione di Amici 19 in scena oggi pomeriggio in quel di Roma ma in onda solo sabato nel pomeridiano di Canale5. Fino ad allora non potremo vedere cosa succederà nel programma ma sicuramente oggi le anticipazioni non mancheranno alla luce degli ultimi avvenimenti. Come sempre al centro di tutto ci sarà una nuova sfida a squadre che decreterà vincitori e perdenti che, in particolare, dovranno poi affrontare sfide esterne che potrebbero far loro rischiare il banco. Sullo sfondo ci sono i migliori ovvero Talisa, Karina, Federico, Nyv e Francesco che in settimana hanno ottenuto lo sgabello nell’olimpo dei ragazzi di questa edizione ma che oggi pomeriggio dovranno faticare duramente per confermarlo senza cedere il passo ai loro compagni e rivali. Non mancheranno le polemiche e, molto probabilmente, Javier finirà di nuovo sotto l’occhio della lente per via degli esami di sbarramento che gli sono stati confermati.

IL FUTURO DI JAVIER NELLA SCUOLA DI AMICI 19

Il ballerino è stato riammesso nella scuola dopo tutto quello che è successo solo per via del suo talento e oggi pomeriggio, durante la registrazione di Amici 19, capiremo se davvero può dire che tutto è ormai passato come Elena d’Amario ha cercato di fargli capire nelle scorse ore quando si è ritrovata in sala con lui: “Tutto quello che dovevamo dirci ce lo siamo detti, quello che dovevamo chiarire lo abbiamo chiarito, adesso dobbiamo solo ballare”. I due si sono abbracciati e hanno guardato avanti ma i professori di ballo hanno già annunciato che Javier dovrà sostenere gli esami di sbarramento, andranno in scena proprio in questa nuova registrazione? Le crisi di Gaia Gozzi e Nyv potrebbero essere un altro tassello per il nuovo pomeridiano soprattutto dopo le lacrime della prima, avrà modo di riscattarsi? L’appuntamento in tv, invece, è fissato per oggi alle 13.50 su Real Time e poi alle 16.20 circa su Canale5.

