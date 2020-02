Registrazione Amici 19/ Anticipazioni: 4 posti per il serale, Martina e Karina fuori?

REGISTRAZIONE AMICI 19: ULTIMI POSTI PER IL SERALE

Quella in onda domani su Canale 5 sarà una puntata di Amici davvero importante per i ragazzi. Il serale è ormai sempre più vicino. Stando alle ultime indiscrezioni, la volontà di Mediaset è quella di anticipare i tempi della messa in onda. Ecco perché le maglie verdi del serale sono quasi tutte distribuite. Nyv, Giulia, Javier, Nicolai, Gaia e Valentin sono già riusciti a conquistare un posto al serale. Mancano dunque gli ultimi quattro e a giocarsela sono ben 8 ragazzi. In settimana hanno avuto più occasioni di poter ottenere, attraverso una votazione, la possibilità di presentarsi davanti alla commissione esterna per l’esame per la maglia verde ma senza alcun successo. Scopriremo però oggi, nel corso della nuova registrazione, chi conquisterà le maglie verdi e chi, invece, dovrà abbandonare la scuola per sempre.

AMICI 19, CHI ARRIVERÀ AL SERALE? 4 POSTI RIMASTI

In settimana Francesca è stata eliminata dai professori, che hanno ritenuto altri più meritevoli di procedere verso il serale di Amici. Restano in gara per la maglia io ballerini Talisa, Matteo, Federico e Karina; per i cantanti invece Martina, Francesco, Jacopo e Stefano. Chi di loro prenderà le ultime maglie verdi disponibili? Una potrebbe essere di Jacopo, che ha spesso conquistato i complimenti dei professori, a rischio invece Francesco, che ha già rischiato di dover abbandonare la scuola in settimana. Molti puntano per il ballo su Talisa, anche se il più vicino alla maglia verde sembra essere Matteo, visto che la scorsa settimana ha beccato 5 sì su sei da parte dei professori. Non sono però da escludere colpi di scena ed eliminazioni inaspettate.

