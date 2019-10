Registrazione choc a Chi l’ha visto/ Video, rivelazioni su Antonio Ciontoli e Izzo

Registrazione Chi l’ha visto? di Izzo e di Amadori, rispettivamente comandante e brigadiere della stazione dei Carabinieri di Ladispoli. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha mandato in onda l’audio originale della registrazione di uno dei presenti che lascia attoniti. Izzo parla di un fatto, spiegando: «… è il padre di quel ragazzo che pure sta agli arresti domiciliari… gliel’ha rotta la testa alla figlia?». Amadori replica: «Sì, l’ha spaccata. Però non si sa in che condizioni sta». Poi Izzo: «Speriamo che muore! La figlia. E lui lo arrestiamo e così abbiamo risolto i nostri problemi». Amadori è in sintonia: «Eh guarda, stiamo parlando la stessa lingua!». Izzo rincara la dose: «Questa è quella ragazza che praticamente ci sta creando più problemi lei quando si ‘mbriaca e compagnia bella…», aggiungendo poco dopo «Sì però… gli dobbiamo da’ ‘na medaglia». Amadori: «Ma gliene do due io, una qui e una gliela dà il carcere» e ancora Izzo: «Gliela dobbiamo da’ ‘na medaglia… capito? Se gli ha rotto la testa alla figlia».

REGISTRAZIONE CHI L’HA VISTO DI IZZO E AMADORI

Un documento sconvolgente che chiama in causa due militari testimoni al processo per la morte di Marco Vannini. Registrazioni audio commentate così da Marina, mamma di Marco Vannini intervenuta a Chi l’ha visto?: «Non ho parole, se queste persone ci devono difendere dicendo queste cose… è una cosa brutta e scorretta». E c’è grande attesa per l’ultimo grado del processo ad Antonio Ciontoli e alla sua famiglia, soprattutto dopo la notizia del fascicolo personale sul “capo-famiglia” per «rapina o estorsione nei confronti di una mig*otta», secondo le dichiarazioni di un ex sottoufficiale della finanza nel corso di una telefonata con Davide Vannicola. Una denuncia di cui non si hanno più notizie. E, come vi abbiamo raccontato, Antonio Ciontoli sarebbe stato aiutato proprio da Izzo secondo l’ex sottoufficiale…





