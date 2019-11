Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 7 novembre: prime esterne per Veronica

Mentre in onda torna l’appuntamento con tronisti e corteggiatori, nello studio di Uomini e Donne ci si prepara ad una nuova registrazione del trono Classico. I protagonisti stanno per tornare dunque a registrare dopo i vari colpi di scena della scorsa settimana. I tronisti sono attualmente quattro: oltre a Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli, troviamo Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Quest’ultima, dopo aver detto no ad Alessandro Zarino, ha conquistato un posto sul trono e oggi scopriremo con chi ha deciso di uscire per le sue prime esterne. Ciò che tuttavia molti si chiedono dopo le anticipazioni della scorsa settimana è se Alessandro abbia successivamente avuto un confronto con Veronica, cosa che potremo scopriremo probabilmente oggi con la nuova registrazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne registrazione: Giulio Raselli, ancora segnalazioni?

Veronica Burchielli non sarà l’unica protagonista della nuova registrazione di Uomini e Donne. Anche Carlo ha fatto le sue prime esterne e oggi scopriremo se ha adocchiato anche qualcuna delle corteggiatrici di Giulio. Raselli, dal suo canto, nelle ultime registrazioni è stato al centro di più segnalazioni che hanno visto protagoniste da una parte Giulia D’Urso dall’altra Veronica, l’ex tentatrice di Alex Belli. Le polemiche potrebbero avere nuovo seguito nella registrazione di oggi e scatenare ancora una volta le reazioni di Giovanna, altra corteggiatrice di Giulio. Non mancheranno aggiornamenti anche sul trono di Giulia Quattrociocche che ormai sembra divisa solo tra due corteggiatori: Alessandro e Daniele. I due la scorsa settimana hanno fatto ritorno in studio ma Daniele aveva poi deciso di uscire nuovamente. Giulia sarà riuscita a convincerlo a restare?

