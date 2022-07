Registro opposizioni per cellulari al via da oggi/ Come iscrivere il proprio numero

Attivo da oggi, mercoledì 27 luglio 2022, il Registro pubblico delle opposizioni per cellulari. Una novità importante, che consente ai cittadini di richiedere di non ricevere più comunicazioni commerciali sia sul numero fisso, sia sul numero mobile. Addio al telemarketing selvaggio e alle chiamate dei call center, dunque.

Come riportato dai colleghi di Sky Tg24, il Registro opposizioni per cellulari è nato per disciplinare il trattamento dei numeri telefonici fissi e mobili degli utenti, insieme ai corrispondenti indirizzi postali. Registrando il proprio numero all’Rpo, si può mettere la parola fine alle telefonate finalizzate alla vendita diretta di beni e servizi, ricerche di mercato o comunicazione commerciale.

Registro opposizioni per cellulari al via da oggi

Ma come funziona il Registro opposizioni per cellulari? Aderire è semplicissimo. I cittadini possono chiedere gratuitamente l’iscrizione tramite web, tramite telefono o tramite email. Nel primo caso è necessario compilare il modulo elettronico alla pagina www.registrodelleopposizioni.it. Via telefono, invece, è possibile contattare il numero gratuito 800265265. Infine, in via elettronica, bisogna inviare l’apposito modulo all’indirizzo mail iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Il quarto e ultimo metodo per iscriversi è tramite raccomandata. Disciplinate anche le eventuali sanzioni per i trasgressori. In caso di violazione delle disposizioni, infatti, le società di telemarketing rischiano sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro. Per quanto riguarda le imprese, invece, sono previste sanzioni fino al 4 per cento del fatturato totale annuo. Per denunciare gli abusi, gli utenti possono segnalare il mancato rispetto del Registro inviando una segnalazione tramite il sito del Garante per la privacy. Discorso diverso per quanto concerne le società di telemarketing situate all’estero, non ancora disciplinate. Una novità che sta avendo grande successo, come testimoniato dai rallentamenti registrati stamattina sul portale.

