Regolamento Sanremo 2024, Amadeus l’annuncia al TG1/ Tutte le novità del Festival

Regolamento Sanremo 2024, Amadeus anticipa alcuni cambiamenti

Amadeus, in diretta al Tg1 nell’edizione delle 13:30, oggi 9 luglio 2023, ha annunciato alcune anticipazioni in merito al regolamento Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival, che andrà in onda dal 6 al 7 febbraio 2024, presenta alcune novità rivelate dal conduttore direttore artistico per la quinta edizione consecutiva.

Il regolamento completo di Sanremo 2024 verrà reso pubblico domani, lunedì 10 luglio, alle 12:00. Nel frattempo, però, il presentatore ha reso note alcune anticipazioni. Prima del Festival vero e proprio, a dicembre andrà in onda Sanremo Giovani, in cui verranno selezionate quattro nuove proposte che si esibiranno tra i Big.

Regolamento Sanremo 2024: tutte le novità per serata

Amadeus ha anticipato alcuni importanti cambiamenti nel regolamento di Sanremo 2024. Come riporta TvBlog:

Prima serata, martedì 6 febbraio : subito in gara tutte le canzoni.

: subito in gara tutte le canzoni. Seconda e terza serata: mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio i brani in gara vengono divisi: i cantanti che non si esibiscono saranno co-conduttori con Amadeus e presenteranno i colleghi in gara.

i brani in gara vengono divisi: i cantanti che non si esibiscono saranno co-conduttori con Amadeus e presenteranno i colleghi in gara. Quarta serata, Venerdì 9 cover, con i concorrenti che potranno avere ospiti, a meno che non siano già in coppia o in gruppo e a quel punto non ne avranno bisogno. Possono scegliere qualsiasi canzone, italiana o straniera, anche propria, pubblicata fino al 31 dicembre 2023.

con i concorrenti che potranno avere ospiti, a meno che non siano già in coppia o in gruppo e a quel punto non ne avranno bisogno. Possono scegliere qualsiasi canzone, italiana o straniera, anche propria, pubblicata fino al 31 dicembre 2023. Sabato 10, serata finale , con il podio a 5 e la scoperta della canzone vincitrice.

, con il podio a 5 e la scoperta della canzone vincitrice. Ultima novità per le giurie: la Giuria della Radio prende il posto della Demoscopica e si aggiunge alla giuria Stampa, Tv e Web e e al Televoto. In pratica la radio si ‘scorpora’ dal voto della sala stampa.

⚡ #Sanremo2024, lunedì 10 luglio il regolamento online ➡ https://t.co/CeCMcf57Ko

Le anticipazioni di Amadeus al @Tg1Rai 👇 🎶 @SanremoRai, dal 6 al 10 febbraio 2024 su @RaiUno. pic.twitter.com/zS03QI3Y9j — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 9, 2023













