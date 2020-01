Remember/ Video, su Rai 3 il film con Christopher Plummer (oggi, 25 gennaio)

Remember sarà trasmesso su Rai 3 per la prima serata di oggi, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nel 2015 in Canada da diverse case cinematografiche mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla BiM Distribuzione. La regia del film è stata affidata a Atom Egoyan mentre il soggetto e la sceneggiatura sono di Benjamin August. Il montaggio è stato eseguito da Christopher Donadlson con delle musiche della colonna sonora composta da Mychael Danna mentre nel cast sono presenti tra gli altri Christopher Plummer, Bruno Ganz, Jurgen Prochnow, Henry Czerny, Dean Norris, Heinz Liven e Martin Landau.

Remember, la trama del film

Leggiamo la trama di Remember. Gutman è un uomo che suo malgrado ha dovuto vivere sulla sua pelle le tante tragedie e crimini effettuati dal popolo nazista ai danni degli ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Diventato un anziano ora vive in una città americana all’interno di uno sfizio le prese con una leggera forma di demenza senile. Nella struttura trascorre le proprie giornate insieme all’amico Max con il quale peraltro ha condiviso il passato drammatico. Le loro discussioni sono sempre orientate nel ricordare quanto successo i tempi della Seconda Guerra Mondiale ed in particolar modo evidenziando la volontà ferma di potersi vendicare un giorno nei confronti di un ufficiale nazista che è stato responsabile dell’uccisione delle loro famiglie del campo di concentramento di Auschwitz. Un giorno Max riesce a convincere il proprio amico nel lasciare lo sfizio per avventurarsi in una incredibile avventura alla ricerca dell’ufficiale nazista. I due dopo avere lasciato lo sfizio iniziano le proprie ricerche scoprendo ben presto che quello ufficiale nazista sia ancora vivo e che soprattutto ora viva negli Stati Uniti d’America con un nome nuovo. I due naturalmente non si danno per vinti nella loro costante ricerca anche perché hanno promesso alle rispettive mogli e famiglie di potersi vendicare un giorno di quanto accaduto nel secondo conflitto mondiale. La loro sarà una straordinaria avventura che li vedrà confrontarsi con diverse realtà del territorio americano e soprattutto con le difficoltà dovute alla demenza senile dello stesso Gutman che peraltro è l’unico in grado in quanto lo ha visto ai tempi della detenzione nel campo di concentramento.

