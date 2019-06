Renata Rapposelli, ex marito e figlio a processo/ Testimone “Quel giorno era agitata”

Si aggrava la situazione per Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente ex marito e figlio di Renata Rapposelli. Il processo a carico dei due, accusati di concorso in omicidio e occultamento di cadavere, è cominciato a gennaio e nei giorni scorsi sono state ascoltate due testimonianze che confermerebbero la ricostruzione della Procura. Una farmacista di Giulianova ha dichiarato che la pittrice, uccisa tra il 9 e 10 ottobre 2017, prima di recarsi a casa dell’ex marito e del figlio era molto agitata. Quando si era presentata in farmacia aveva un aspetto turbato, per questo aveva acquistato una confezione di tranquillanti, con cui sperava di placare lo stato di agitazione in cui si trovava. Quindi la farmacista ha confermato che Renata Rapposelli il giorno in cui morì si trovava a Giulianova, in provincia di Teramo, dove risiedono i presunti assassini. Ma c’è una testimonianza anche sull’occultamento del suo cadavere.

RENATA RAPPOSELLI, EX MARITO E FIGLIO A PROCESSO

Nell’aula della Corte di Assise di Teramo ha testimoniato infatti una vicina di casa di Giuseppe e Simone Santoleri. La donna ha rivelato che la sera dell’omicidio ha notato l’auto dei due parcheggiata con il bagagliaio rivolto verso la scalinata di casa. E questo rappresenterebbe un ulteriore elemento di conferma rispetto all’ipotesi della Procura, secondo cui padre e figlio avrebbero trasportato il corpo di Renata Rapposelli con la propria auto fino a Tolentino, in provincia di Macerata, per poi lasciarlo lì, in una scarpata, dove venne ritrovato e identificato il 14 novembre 2017. Le indagini portarono ad una prima svolta il 6 marzo 2018, giorno in cui l’ex marito e il figlio della pittrice furono arrestati con le accuse di concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Dal processo contro i due, che è cominciato il 16 gennaio scorso, stanno ora emergendo nuovi particolari sul delitto.

