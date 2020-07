Renato Balestra/ “Non ho un erede. Se si ha talento…” (C’è tempo per)

Renato Balestra, uno dei nomi più forti e importanti della moda italiana, è ospite della puntata di C’è tempo per in onda oggi, giovedì 23 luglio. Dopo aver sognato di diventare un musicista nonostante i genitori avessero voluto per lui un futuro da ingegnere come il padre, Renato Balestra si è lasciato conquistare dalla moda e, nel corso della sua lunga carriera ha vestito tantissime donne del mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni ha contribuito a rendere ancora più bella Laura Pausini. Una carriera, quella di Renato Balestra, ricca di successi personali e professionali. A 96 anni, lo stilista continua così a far sentire belle e irresistibili le donne. Ad aiutarlo nel suo lavoro sono alcuni giovani promettenti che potrebbero raccoglierà la sua eredità. A tal proposito, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de Il Messaggero il 26 maggio 2020, guardando al futuro e ad un possibile erede, Balestra ha detto: “Non ho ancora trovato un erede, però nella mia azienda stanno crescendo alcuni giovani davvero promettenti”.

RENATO BALESTRA: “LA MODA E’ L’IMMAGINE DELLA NOSTRA SOCIETA'”

Renato Balestra non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo spirito creativo. Dopo aver disegnato per tutta la vita, lo stilista non ha alcuna intenzione di fermarsi convinto che, oggi più che mai, la moda sia lo specchio dell’attuale società. “Un uomo che ha disegnato per tutta la vita può smettere o dimenticare? Mi servono questi attimi di isolamento per cercare di pensare come sarà la moda al suo “risveglio“. L’ho sempre considerata lo specchio dei tempi, per me è l’interpretazione delle nostre epoche attraverso il modo di vestire“, ha raccontato lo stilista nell’intervista rilasciata al Messaggero il 26 maggio 2020. Con tante idee e tanta voglia di raccontare la donna ed oggi, ai microfoni di Beppe Convertini e Anna Falchi, lo stilista svelerà nuove segreti sulla moda italiana?



