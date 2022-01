Renato Cecchetto, morto a 70 anni il doppiatore e attore/ Era la voce di Shrek

Renato Cecchetto, storico doppiatore e attore italiano, è morto oggi all’età di 70 anni. Si tratta di una delle voci più note e iconiche della storia del cinema italiano, prestata in particolare a dei personaggi che hanno fatto la storia del film d’animazione come ad esempio Shrek. Renato Cecchetto era infatti la voce dell’orco verde più amato dai bambini, attorno al quale è stata realizzata una saga cinematografica che negli anni ha registrato incassi davvero incredibili per un cartone animato.

A dare la trista notizia nelle scorse ore è stato Omar Barbierato, il sindaco di Adria, nota cittadina della regione Veneto in provincia di Rovigo, di cui Renato Cecchetto era originario: “Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore. Esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la comunità adriese che rappresento, alla famiglia di Renato, alla moglie Miriam, al figlio, alla sorella e a quanti gli erano vicini. Una carriera importante per Renato Cecchetto, contraddistinta da soddisfazioni e premi significativi, ma sempre con la sua Adria nel cuore. Lui stesso lo disse in occasione della consegna del premio “Adria riconoscente” che gli consegnai il 29 agosto 2019 in una cerimonia organizzata in sala consigliare”.

RENATO CECCHETTO E’ MORTO: I SUOI PRINCIPALI LAVORI IN CARRIERA

Ovviamente la carriera di Renato Cecchetto non era solo legata a Shrek ma anche ad altri film cult come ad esempio Monsters & Co, in cui doppiava il mitico Yeti azzurro , ma anche Hamm, il maialino salvadanaio di Toy Story, quindi P.T. Pulce in A Bug’s Life, nonché la voce del mitico Mack, il camion che trasportava auto, nel cartone di casa Pixar, Cars.

A livello attoriale, invece, Renato Cecchetto ha lavorano nel film cult di Carlo Vanzina “I Fichissimi”, del 1981, quindi è stato uno dei giurati di “Fantozzi alla Riscossa”, ed ha recitato anche in “Parenti serpenti” di Mario Monicelli.

