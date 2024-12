Renato De Maria, chi è il marito di Isabella Ferrari: regista tra cinema e tv

Renato De Maria è il marito di Isabella Ferrari, la celebre attrice che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona. Se lei è un noto volto del cinema italiano, protagonista di pellicole di grande successo, anche lui (originario di Varese e classe 1958) lavora nel settore essendo un affermato regista e sceneggiatore sia cinematografico sia televisivo.

Il grande esordio al cinema arriva con il film Hotel Paura del 1996, del quale non solo è regista ma anche curatore della sceneggiatura; con la pellicola Paz! del 2001, invece, ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui due Ciak d’Oro. Inoltre ha spesso diretto sua moglie, non solo in Hotel Paura ma anche, fra gli altri, in Amatemi, La vita oscena e nella prima stagione di Distretto di Polizia; per la tv, è stato anche regista de Il segreto dell’acqua, Squadra Antimafia – Il ritorno del boss e della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco.

Isabella Ferrari e il marito Renato De Maria sono sposati dal 2002 e dal loro amore sono nati due figli, Nina e Giovanni; l’attrice è inoltre madre di un’altra figlia, la primogenita Teresa, nata da una precedente relazione con l’imprenditore e designer Massimo Osti. In un’intervista rilasciata a Belve nell’ottobre dello scorso anno, l’attrice aveva confidato: “Siamo sposati da 20 anni, non mi corteggiano più. In passato sì. Di mio marito mi ha affascinato la capacità di farmi sentire stupenda, ha alzato molto la mia autostima. Mi sento di dirgli grazie per questo motivo. Non c’era riuscito neanche il mio analista”.

Inoltre, in riferimento al tema dell’infedeltà e dei tradimenti di coppia, aveva rivelato un retroscena: “Il mio rapporto credo che supererebbe un tradimento. Dipende però che cosa. In ogni caso meglio non sapere. Ogni tanto controllo il cellulare. Ho trovato qualcosa tempo fa. Anche lui ha trovato. Siamo pari”.