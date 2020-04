Renato Tortarolo demolisce i finalisti di Amici 19/ “Non premierei proprio nessuno!”

Tra gli esponenti della stampa invitati da Maria De Filippi alla finale di Amici 2020, Renato Tortarolo, per il Secolo XIX, è sicuramente il più critico. Il commento nei confronti dei finalisti di questa edizione arriva dopo una comparata tra Gaia Gozzi e Giulia Molino su un medley di Aretha Franklin voluto da Stash. E se quest’ultimo si dice entusiasta dal risultato portato dalle due cantanti, è di ben altra opinione Totarolo. Maria De Filippi lo intuisce e gli lascia parola: “Io praticamente non sono d’accordo con nulla di quanto detto fino ad ora.” esordisce il giornalista. Poi motiva: “Non sono d’accordo con l’ottimo Stash perché le esecuzioni della povera Aretha Franklin che fortunatamente per lei era una iena e una vera egoista non sono state all’altezza.”

Renato Tortarolo critica duramente i finalisti di Amici 2020: “Buonismo inutile nei loro confronti”

È solo l’inizio di una dura critica che coinvolge tutti e 4 i finalisti di Amici 2020. Renato Tortarolo infatti prosegue: “Ma quello che mi sorprende, ma non per il tuo programma e per questo momento che viviamo, ma per questa cosa dell’egoismo. Con il dolore, anche quello degli altri, non si compra nulla. Il dolore non è un valore, la paura non è un valore.” E continua: “Bisogna essere più cattivi e per quanto Gaia sia un pochino più brava di Giulia e Javier un pochino più bravo di Nicolai, non vedo questa cattiveria. Se io dovessi chiuderla qua non premierei proprio nessuno!” Tortarolo arriva a criticare anche il look di Gaia, definendolo “Indecifrabile”. I professori e la giuria polemizzano per queste parole contro le allieve, lui allora chiude: “Ne parliamo quando tutto questo, fortunatamente, sarà finito e vedremo se essere così buoni con gli artisti sarà servito a qualcosa. Al momento non è servito a niente!”



