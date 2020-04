Amici 2020 Serale, finale/ Diretta e vincitore: 5 premi in palio, Gaia Gozzi trionfa?

AMICI 2020 ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE

Venerdì 3 aprile, in prima serata su canale 5, in diretta da Cinecittà, Maria De Filippi conduce la finalissima del serale di Amici 2020. E’ giunta così al termine un’edizione difficile che ha messo a dura prova Maria De Filippi che ha continuato a condurre il talent show anche senza pubblico. “È tutto strano, particolare, ti sembra di fare una perenne prova, l’unica differenza quando inizia la puntata è che sei truccata. Ma penso che queste dirette sospese nel tempo abbiano portato in tutti una dimensione più vera, autentica”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Questa sera, al centro della puntata, ci sarà il talento dei quattro finalisti che si sfideranno per l’ultima volta fino all’elezione del vincitore che, per la prima volta, non sarà festeggiato dal pubblico.

I FINALISTI DEL SERALE DI AMICI 2020

A contendersi la vittoria del serale di Amici 2020 saranno le cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino e i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Sia le due cantanti che i due danzatori sono sempre stati considerati rivali. Gaia e Giulia si sono sfidate sin dalla prima puntata di Amici 2020 tirando fuori il meglio del proprio talento durante le comparate. Entrambe sono amatissime dal pubblico e sperano che l’esperienza nella scuola di Amici dia ufficialmente il via alla loro carriera. Javier e Nicolai, oltre ad essere rivali, non hanno mai avuto un buon rapporto. I due danzatori hanno messo da parte le divergenze nel corso dell’ultima settimane e hanno tutte le carte in regola non solo per vincere la categoria danza, ma anche l’intero programma.

I PREMI IN PALIO

Sono cinque i premi in palio durante la finalissima del serale di Amici 2020. Il premio più ricco è quello che riceverà il vincitore assoluto della19esima edizione del talent show di Maria De Filippi che porterà a casa 150mila euro. Verrà assegnato anche il premio di categoria e il vincitore porterà a casa 50mila euro. Il Premio Tim della critica sarà assegneto da una giuria di giornalisti e avrà un valore di 50mila euro. L’inedito più ascoltato riceverà, poi, il premio Tim Music del valore di 20mila euro. Infine, Gaia, Giulia, Javier e Nicolai riceveranno un premio di 7mila euro assegnato da Marlù.

PROFESSORI E GIUDICI IN STUDIO, GIORNALISTI IN COLLEGAMENTO

Nello studio del serale di Amici 2020, per la finalissima, ci saranno i professori Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens; i giudici esterni Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi. Inoltre, per la Var, ci saranno anche Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. Anche quest’anno, inoltre, ci saranno i rappresentanti della stampa come nelle precedenti edizioni. Tuttavia, diversamente dagli scorsi anni, quest’anno, tutti i giornalisti parteciperanno alla finale in collegamento. La finale, infine, potrà essere seguita sia su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play





© RIPRODUZIONE RISERVATA