Renée Zellweger/ “Produttore mi offrì da bere per farmi spogliare e girare nuda”

Clamorosa rivelazione di Renée Zellweger ai microfoni di Harper’s Bazaar: una volta un produttore le ha offerto da dell’alcol sul set di un film prima di recitare una scena di nudo. La due volte premio Oscar non ha rivelato il set in cui si verificò l’episodio, ma ha tenuto a precisare di non essere stata una «vittima» dell’accaduto.

Parlando delle battaglie affrontate durante i primi anni di lavoro a Hollywood, Renée Zellweger ha spiegato: «In una occasione, sul set, un produttore per farmi girare una scena di nudo mi disse: “Ecco, bevi questo vino, così poi la farai”. Io risposi di non volere bere vino, ma di aver bisogno di un telefono per fare una chiamata importante».

Renée Zellweger: “Produttore mi offrì da bere per girare una scena di nudo”

Nel corso della lunga intervista con il portale americano, Renée Zellweger ha parlato delle scene di nudo girate in passato e ha rivelato di aver rifiutato una richiesta del regista Cameron Crowe di girare una sequenza in topless nel film “Jerry Maguire”, interpretato da Tom Cruise: «Il suo obiettivo non era quello di avere una scena squallida e gratuita con un sedo nudo. Non è da lui, io farei qualsiasi cosa per lui, eccetto quello». Nella sua analisi, Renée Zellweger ha sottolineato che le scene di nudo troppo spesso distraggono dalla trama: «Quando una donna è nuda in una stanza, a meno che quel particolare momento non sia ostacolato dall’argomento, tutto ciò che noti è che c’è una ragazza nuda». Una presa di posizione netta da parte dell’attrice, premiata con l’Oscar nel 2020 per la sua straordinaria interpretazione in “Judy”, biopic su Judy Garland, e ora protagonista nella serie tv “The Thing About Pam”, in onda su NBC.

