Renzi “Eleggiamo direttamente il Premier”/ “Conte cancelli Reddito di cittadinanza”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha presentato la sua proposta inedita in occasione della puntata di ieri sera di Porta a Porta. Rivolgendosi a tutte le forze politiche, ha messo sul tavolo la possibilità che il presidente del consiglio venga eletto direttamente dal popolo. Renzi ha parlato di Sindaco d’Italia con Bruno Vespa: “Io faccio un appello a tutte le forze politiche a Zingaretti, Di Maio, Crimi, Conte, Salvini, Meloni e Berlusconi. A tutti. Siccome così non si va avanti portiamo l’unico modello istituzionale che funziona, quello dei sindaci, a livello nazionale. Per me la soluzione è elezione diretta del presidente del Consiglio”. Renzi ha annunciato una raccolta firme per corroborare la sua proposta, per poi aggiungere: “Tutti noi dovremmo darci una regolata. E per primo io. Non credo che una persona da sola possa decidere tutto. Ma non credo neppure che in questa fase politica si vada avanti con questi equilibri. E’ maturo il tempo di dire che così non si va avanti”.

RENZI SU BONAFEDE: “SE NON SI TROVA ACCORDO LO SFIDUCEREMO”

L’ex presidente del consiglio ha quindi ribadito la sua sfiducia nei confronti del ministro della difesa, Bonafede, “Penso proprio che se non si troverà un accordo entro Pasqua sulla giustizia chiederemo la sfiducia individuale per il ministro della Giustizia”, aggiungendo comunque che il governo non cadrà se non prima del 2021, anche in caso di dimissioni del Guardasigilli. “Sono stati giorni molto brutti – ha poi aggiunto sul tema Prescrizione – inspiegabili per chi ci ascolta da casa. Io sulla giustizia non ho cambiato idea: il Pd sì. Non voglio diventare la sesta stella“. Quindi, tornando a Conte, ha spiegato: “Non ho nessun problema personale con Conte. Se vuole fare il governo istituzionale sul modello del Nazareno inizi a cancellare il reddito di cittadinanza che è stato un fallimento. E metta quei soldi nel taglio delle tasse alle aziende”. Infine, sulla possibilità di un’uscita dal governo di Iv, Renzi ha concluso: “Questo governo deve verificare se va avanti o no. Se invece loro ci vogliono togliere, noi togliamo il disturbo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA