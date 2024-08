Renzo Arbore, chi è e quali sono i suoi più grandi successi

Renzo Arbore è un poliedrico artista italiano nato a Foggia il 24 giugno 1937. Cantante, musicista, ma anche conduttore, la sua carriera spazia dalla televisione alla radio e arriva fino al cinema, rendendolo uno dei personaggi più amati e influenti dello spettacolo italiano. La fama di Renzo Arbore è legata indissolubilmente alla sua capacità di reinventare la comicità e la musica italiana. Impossibile non ricordare programmi televisivi come “L’altra domenica”, “Quelli della notte” e “Indietro tutta”, che hanno segnato un’epoca, introducendo un nuovo modo di fare televisione basato sull’ironia, sulla leggerezza e sulla sperimentazione.

Renzo Arbore, con la sua Orchestra Italiana, ci ha regalato una vasta gamma di canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Come dimenticare brani come: “Discó Meravigliò”, “E pensare che dovevo fare il dentista”, “Io faccio ‘o show”, “Famiglia canterina”.

Quanti anni ha Renzo Arbore: le dichiarazioni sulla morte

Nato nel 1937, Renzo Arbore ha oggi 87 anni, e a chi si chiede se il celebre volto della musica e dello spettacolo abbia qualche malattia, la risposta è no. In un’intervista rilasciata lo scorso anno al Corriere della Sera, Arbore parlava della morte, dichiarando quale fosse la sua paura: “Pensare di non esserci più. Di provocare dolore a chi resta”. Nella stessa intervista, ha poi spiegato quali sono le cose che meno sopporta negli altri: “L’inseguimento del successo a qualsiasi costo. La furberia, l’espediente, la paraculaggine. È una brutta parola, lo so, ma in italiano non ne esiste una migliore”. Ama, invece, le conversazioni leggere, perché “Non avere per forza un fine ti aiuta ad avere una prospettiva della vita più lieve, più gentile”.