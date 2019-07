Renzo Arbore, ex compagno Mara Venier/ Il mistero delle “corna” e tradimenti…

Mara Venier vs Renzo Arbore:”Con chi mi tradivi?”

Renzo Arbore ha fatto indubbiamente la storia della televisione italiana, grazie a tanti programmi di sicuro successo. Dando voce alla musica tradizionale della sua Napoli e regalando uno spazio speciale al divertimento. Dietro le quinte invece Arbore si trasforma in un cuore che pulsa e non solo per la musica, il suo principale universo. Lo dimostra la storica relazione con Mara Venier, che lo ha voluto più volte come ospite della scorsa edizione di Domenica In. Mara Venier sarà al centro della puntata di Techetechetè che andrà in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 24 luglio 2019, ed è impensabile accendere i riflettori su di lei senza parlare anche degli uomini più importanti della sua vita. Proprio come Arbore, oggi 81enne e ancora legato alla zia d’Italia. “Abbiamo vissuto momenti bellissimi e momenti tragici”, ha ricordato tempo fa la conduttrice, accennando a quell’aborto vissuto nel ’90, quando era incinta di appena cinque mesi e mezzo. Un amore folle fatto ancora di tanti misteri, come i possibili tradimenti di lui. “Con chi mi tradivi?”, gli ha chiesto più volte nel suo salotto provando ad indagare sui possibili errori compiuti dall’ex compagno durante la loro relazione. Lui freddo, impassibile, nega solo di averla tradita con le ballerine di Cacao Meravigliao, uno dei suoi programmi più storici.

Renzo Arbore, compagno e consigliere di Mara Venier

Renzo Arbore è stato un compagno ed un consigliere appassionato per Mara Venier, come ha rivelato la stessa conduttrice nella prima puntata di Domenica In in cui lo ha accolto come ospite d’onore. “Eri e sei ancora la signora della domenica”, risponde in quel momento il cantautore e presentatore foggiano, spuntato nella vita amorosa della Venier in seguito alla sua rottura con Jerry Calà. Una relazione durata 12 anni e con alti e bassi, anche se ad oggi il loro rapporto è solido come un tempo, fatto di affetto e tanti ricordi. “Renzo è un po’ resistente a vedermi”, ha confessato la conduttrice appena due anni fa a Maurizio Costanzo. Il motivo del loro litigio? Uno scontro legato a Domenica In, dove Arbore sarebbe dovuto intervenire come ospite. All’epoca invece decide di smentire in modo categorico rivelando di “avere altro da fare”, ricorda Nano Press, e la Venier accoglie tutto in malo modo. Mentre il loro legame amoroso era ancora vivo, era invece la gelosia a minare l’equilibrio della coppia. A svelarlo è stato Teo Teocoli durante una recente ospitata da Mara, parlando di un episodio in particolare al Foro Italico. “Ad un certo punto ti sei alzata e mi hai dato un bacio sulle labbra”, ricorda svelando che in realtà quel gesto di Mara era dovuto all’imminente arrivo di Arbore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA