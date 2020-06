Renzo Arbore, Striminzitic Show/ Diretta Rai 2: “vi farò sorridere con nuovi talenti”

Pubblicità

Striminzitic Show, anticipazioni prima puntata

Renzo Arbore torna in tv con uno show tutto nuovo con cui farà sorridere dando spazio anche a nuovi talenti. “Striminzitic show”, questo il nome del programma che segna il ritorno in tv di Renzo Arbore, va in onda questa sera, in prima serata su Raidue mentre le successive 20 puntate, a partire dal 9 giugno, andranno in onda in seconda serata sempre sulla seconda rete della Rai. Ugo Porcelli, storico autore di Renzo, e il suo amico musicista Gegè Telesforo, insieme ad Arbore, nel salotto di casa dell’artista, hanno realizzato uno show semplice in cui Arbore rivive alcuni dei momenti più belli e divertenti della sua carriera. Uno show creato, senza assembramenti, nel pieno rispetto delle regole con un unico obiettivo: far sorridere i telespettatori. “Da me tutti si aspettano il sorriso, mica vado nei talk show ad aumentare la canizza politica. Anche se mi è stato chiesto”, ha dichiarato Arbore ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

Striminzitic Show, come vedere in diretta streaming

Renzo Arbore, per il suo Striminzitic Show, oltre a raccontare al proprio pubblico i momenti più belli della sua lunghissima carriera, non rinuncerà al suo ruolo di talent scout. All’interno del programma, infatti, ci sarà spazio anche per nuovi talenti che renderanno ancora più speciale lo show. “Per esempio avremo un giovane doppiatore, Stefano De Santis, che viene dall’Officina Pasolini e doppia Mattarella, Conte e De Luca. E poi la Song ‘e Napule Original Band, un gruppo di professionisti che rivisita in chiave ironica canzoni di Carosone. E l’attore comico pugliese Uccio De Santis”, ha svelato Arbore a Il Fatto Quotidiano. Striminzitic Show, dunque, è uno show Home made ovvero realizzato a casa, ma che punta a regalare una serata divertente e spensierata ai telespettatori di Raidue. Lo show potrà essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay.



