Repo men/ Su Italia 1 il film con Jude Law

Repo men, film di Italia 1 diretto da Miguel Sapochnik

Repo men è un film, thriller fantascientico, uscito nel 2010 e che andrà in onda oggi, 2 dicembre, su Italia 1 alle ore 23:40. Con la regia di Miguel Sapochnik (che ha alcuni episodi de Il trono di spade nel curriculum) e la sceneggiatura di Garret Lerner e Eric Garcia (quest’ultimo autore del romanzo a cui il film è ispirato), la pellicola vede la Universal pictures tra le case produttrici che hanno contribuito alla realizzazione.

A interpretare il protagonista è Jude Law, attore che più di recente ha vestito i panni di un giovane professor Silente in Animali fantastici – I segreti di Silente. Nel ruolo di Jake Freiwald c’è Forest Whitaker (Rogue one: A Star wars story, Black panther) mentre l’attrice brasiliana Alice Braga interpreta Beth.

Repo men, la trama del film

La trama di Repo men ruota attorno al protagonista Remy il quale, nell’ambientazione di un futuro distopico in cui la gente può acquistare organi artificiali, si occupa di ‘riscossione’ di questi organi dai clienti che non pagano le rate stabilite. Il suo lavoro consiste, di fatto, nel rimuovere gli organi dai corpi dei clienti insolventi, portandoli spesso a morire in assenza di organi indispensabili.

Le cose cambiano quando, in seguito a un incidente, lui stesso si ritrova con un cuore artificiale trapiantato. Presto inizia a farli sopraffare dalle costosissime rate per il suo nuovo organo, tanto che non riesce più nel suo lavoro vista la comprensione che ormai prova verso i clienti/vittime.

Con la relazione con la moglie che si incrina sempre di più, e con la carriera in frantumi, Remy fa un ultimo tentativo di riscossione in uno dei quartieri in cui si nasconde gran parte dei debitori, ma ormai non riesce più a svolgere quel lavoro. Qui fa inoltre la conoscenza qui conosce Beth, una ragazza che non è in grado di pagare le rate dei suoi molti organi artificiali, insieme si daranno alla fuga, con altri repo men sulle loro tracce.











