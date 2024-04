NANNY MCPHEE – TATA MATILDA, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Mediaset Infinity

Nanny McPhee – Tata Matilda, le curiosità del film in diretta streaming su Mediaset Infinity

Di seguito, le curiosità della commedia fantasy Nanny McPhee – Tata Matilda, in onda oggi, venerdì 26 aprile, su Italia 1 alle 21,20 e in diretta streaming video su Mediaset Infinity. Il film è anche presente su Now TV, Netflix, Sky, Tim Vision e Amazon Prime Video, in abbonamento. Il film è stato seguito nel 2010 da un secondo capitolo dedicato alla magica tata, dal titolo Tata Matilda e il grande botto, che ha visto Emma Thompson tornare nei panni della protagonista. Emma Thompson, classe 1959, è un’attrice, doppiatrice e sceneggiatrice di origini britanniche che ha costruito negli anni una solida e brillante carriera.

In oltre 40 anni ha infatti ottenuto due Premi Oscar, due Golden Globe, un Leone d’Oro, due David Donatello e un Emmy, diventando a tutti gli effetti una delle artiste più premiate della storia del cinema. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato nel 2003 il collega Greg Wise, conosciuto durante le riprese del pluripremiato Ragione e Sentimento, diventando con lui ambasciatore di ActionAid.

Nanny McPhee – Tata Matilda, diretto da Kirk Jones

Venerdì 26 aprile, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, la commedia fantastica per ragazzi del 2005 dal titolo Nanny McPhee – Tata Matilda. Il film è tratto dall’omonima serie di libri scritti dall’autrice britannica Christianna Brand ed è diretto dal regista Kirk Jones, celebre per avere esordito nel 1998 con Svegliati Ned. Le musiche hanno invece la firma del compositore scozzese Patrick Doyle, candidato ai Premi Oscar per la colonna sonora di Ragione e Sentimento nel 1995 e autore delle musiche del quarto capitolo di Harry Potter, dal titolo Harry Potter e il calice di fuoco.

La protagonista è interpretata dalla stella di Hollywood Emma Thompson, con cui Doyle aveva già lavorato in Ragione e Sentimento, film che valse all’attrice un Premio Oscar come miglior sceneggiatura.

Nel cast del film Nanny McPhee – Tata Matilda:

Colin Firth, interprete di numerosi film di successo, come Il diario di Bridget Jones e Orgoglio e Pregiudizio

Angela Lansbury, l’indimenticabile Jessica Fletcher nella serie televisiva La signora in giallo.

La trama del film Nanny McPhee – Tata Matilda: un po’ Mary Poppins e un po’ Harry Potter

Nanny McPhee – Tata Matilda racconta la storia della famiglia Brown, composta da sette figli, uno più terribile dell’altro, e dal loro padre che lavora come addetto di un’agenzia di pompe funebri e che tenta in ogni modo di accudire i propri bambini. Sua moglie è infatti venuta a mancare da circa un anno e la terribile Zia Adelaide, che li aiuta a livello economico, li ha minacciati di tagliare qualunque tipo di sostentamento se il signor Brown non si sposerà entro un mese.

Se l’uomo non riuscirà a compiere questa impresa, finirà in prigione a causa dei debiti e i suoi figli faranno una fine inimmaginabile. Quando i bambini scoprono che il padre ha intenzione di risposarsi, iniziano a credere che l’uomo non li ami a sufficienza e decidono di peggiorare ulteriormente il loro comportamento, combinando una serie di guai. Al signor Brown viene così consigliato di contattare una certa Nanny McPhee, una tata davvero incredibile, ma non sa né come trovarla né come contattarla.

È la stessa Nanny McPhee ad apparire alla loro porta, mentre una sera i bambini sono impegnati a combinare l’ennesimo disastro. La tata leggendaria è una donna dall’aspetto piuttosto arcigno, piccola, brutta, con un naso bulboso e un unico dente orribile. Cosa si nasconde dietro questo straordinario personaggio? Riuscirà Nanny McPhee a mettere in riga i bambini Brown?

