QUEEN BEES, ALLE 21.30 SU RAI 3/ Curiosità, trama e cast del film con Ellen Burstyn in streaming su Raiplay

Queen Bees, le curiosità del film in onda anche in diretta streaming su Raiplay

Di seguito, le curiosità della commedia Queen Bees, in onda oggi su Rai 3 alle 21,20 e anche in diretta streaming su RaiPlay. Il film è stato girato ad Atlanta, in Georgia, e le vicende sono ispirate alla storia reale della nonna del produttore, Harrison Powell.

Nei panni della protagonista la talentuosa Ellen Burstyn, una vera e. propria icona del grande e piccolo schermo, protagonista di numerosi film cult, come L’esorcista e Requiem for a Dream, e in tempi più recenti del drama Netflix di successo, Pieces of a Woman (2020). La Burstyn è tornata al cinema proprio lo scorso ottobre con L’esorcista – Il credente, il primo di tre capitoli sequel della pellicola di William Friedkin, in cui riprende il celebre personaggio di Chris MacNeil. Al suo fianco, nei panni di Dan, troviamo poi James Caan, indimenticabile Sonny Corleone ne Il padrino. Nel corso della sua carriera l’attore ha ricevuto tre candidature ai Golden Globe per Doringo!, 40.000 dollari per non morire e Funny Lady, e due candidature agli Emmy per La canzone di Brian e Gioventù ribelle. Caan è stato sposato quattro volte, l’ultima con la costumista Linda Stokes. La coppia ha chiesto per ben due volte il divorzio, nel 2005 e nel 2009, riuscendo però in entrambi i casi a riconciliarsi. Nel 2015 ha annunciato però la separazione definitiva, formalizzata nel 2017. James Caan è venuto a mancare nel 2022 a causa di un infarto, lasciando che quella di Queen Bees fosse la sua ultima apparizione sullo schermo.

Queen Bees, diretto da Michael Lembeck

Venerdì 26 aprile 2026, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21,30, la commedia statunitense del 2021 dal titolo Queen Bees. La regia è firmata dal film maker statunitense Michael Lembeck, celebre per avere curato le riprese di alcune serie televisive di successo come Friends e Agli ordini papà. Le musiche sono invece realizzate dal noto pianista e compositore Walter Murphy, conosciuto per aver scritto musiche per numerosi progetti televisivi, tra cui Buffy l’ammazzavampiri e I Griffin.

Andiamo a vedere il cast: la protagonista del film Queen Bees è interpretata dall’attrice Ellen Burstyn, candidata per ben 6 volte agli Oscar, premio che ha vinto nel 1975 per la sua interpretazione in Alice non abita più qui, e ricordata soprattutto per essere stata la protagonista dell’horror senza tempo L’esorcista. Al suo fianco: Loretta Devine, famosa per la sua partecipazione a Boston Public, Grey’s Anatomy e Eli Stone; Jane Curtin, volto amato dal pubblico per il personaggio di Charlene nella serie di film The Librarian (2004-2008); Ann-Margret, candidata due volte al Premio Oscar per Conoscenza carnale (1972) e Tommy (1976); infine James Caan, noto per l’interpretazione di Santino “Sonny” Corleone ne Il padrino (1972), nella sua ultima apparizione.

La trama del film Queen Bees: trovare la felicità nella terza età

Queen Bees racconta le vicende di un’anziana donna, Helen Wilson (Ellen Burstyn), che diventata vedova ha trovato il suo equilibrio quotidiano, vivendo in modo indipendente la sua routine.

Un giorno però tutto cambia quando scopre che la sua abitazione dovrà subire un’importante ristrutturazione, così la protagonista decide di trasferirsi per un breve periodo in una comunità per persone della terza età, la Pine Grove Senior Community.

All’inizio riuscire ad abituarsi a questo nuovo ambiente è tutt’altro che facile, vi sono molti spazi comuni da condividere e le dinamiche interne alla struttura la spiazzano. Per Helen è come tornare ai tempi del liceo, con attività di gruppo a cui prendere parte e tanti corsi diversi tra cui scegliere.

Come in ogni “scuola” che si rispetti, c’è anche il gruppo delle “cattive ragazze”, sempre pronte a combinare qualche guaio, tra una partita a bridge e un’altra. Grazie alla loro conoscenza, Helen riuscirà ad uscire fuori dal suo guscio, riscoprendo la voglia di condividere e, perché no, anche di innamorarsi.

Infatti l’arrivo di Dan (James Caan), un nuovo ospite del centro, renderà ancora più dolce la permanenza della protagonista in questa comunità eccezionale.











