“Report chiude per flop ascolti? Fake news”/ Ranucci: “Oggi e in futuro in onda”

Report non chiude: il programma smentisce le recenti voci di chiusura. «È una fake news», fa sapere la trasmissione, peraltro regolarmente in onda oggi. Con un messaggio, dunque, Report avverte i fan riguardo i messaggi che stanno circolando e che parlano della chiusura del programma «perché carente negli ascolti». La redazione fa sapere che «la trasmissione gode di ottima salute», quindi coglie l’occasione per ringraziare «tutti per il calore e la solidarietà». Per cui, non c’è nulla da temere: alle 21.20 di oggi sarà regolarmente in onda. Il conduttore Sigfrido Ranucci ha affrontato la questione anche sugli stessi social in cui si sono diffuse le voci di recente. «Ci sono arrivati in queste ore tantissimi messaggi, una sorta di catena di Sant’Antonio in cui si ipotizzava la chiusura di Report perché carente negli ascolti», ha spiegato in un video. «Voglio rassicurarvi che è una fake news».

“REPORT NON CHIUDE PER ASCOLTI BASSI”

«Report gode di ottima salute», assicura Sigfrido Ranucci. Il conduttore del programma ha affrontato la questione degli ascolti. «A parte che Report che gode di ottima salute in termini di ascolti, sta registrando ottimi ascolti in queste settimane». Di conseguenza la definisce una notizia che «è destituita di ogni fondamento». Ranucci evidenzia poi quello che è emerso nel frattempo: «Abbiamo visto però tanto calore e tanta solidarietà intorno a noi e questo non può che farci piacere». Quindi, il conduttore ha voluto garantire ai telespettatori che il futuro del programma non è a rischio: «Voglio dunque rassicurarvi che andremo regolarmente in onda, almeno finché c’è questa squadra, c’è questa Rai, e Rai Tre, che ci fa sentire liberi. Rai, Rai Tre e il servizio pubblico». Negli ultimi tempi comunque Report era finito al centro delle polemiche per lo scontro con la Lega al centro di alcuni suoi servizi.