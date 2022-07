RETTIFICA SULL’ARTICOLO/ “Togliti burqa o dammi documento” del 17 luglio

In merito all’articolo ““Togliti burqa o dammi documento”/ Perugia, egiziana s’infuria con portiere: polizia…”, pubblicato su queste pagine lo scorso 17 luglio, ci è giunta richiesta di rettifica di cui riportiamo il testo.

Vi scrivo a seguito della pubblicazione in data 17 luglio u.s. sul sito del Vostro quotidiano “ilsussidiario.net” di un articolo dal titolo «Togliti burqa o dammi documento”/ Perugia, egiziana s’infuria con portiere: polizia…», a firma di Silvana Palazzo.

L’articolo nel riportare la notizia, ha riferito una versione totalmente distorta dei fatti occorsi quella sera e riguardanti la scrivente. Infatti, è destituito di ogni fondamento tutta la ricostruzione proposta nel brano giornalistico; i fatti, per come si sono realmente svolti, sono riportati nella querela sporta nei confronti del Direttore della Casa dello studente di Perugia, che si allega. In particolare:

– I fatti si sono svolti nell’ufficio del Direttore, e non all’ingresso dello studentato;

– La discussione è sorta con il Direttore, non con l’agente di servizio di portineria;

– Il Direttore non ha accettato di vedere il permesso di soggiorno della scrivente, come dalla stessa propostogli.

– La sottoscritta ha proposto di mostrare il volto al Direttore, come già avvenuto in precedenza con l’agente di servizio di portineria.

Si veda, a tal proposito, il verbale di servizio dei Carabinieri intervenuti quella sera e la querela che si allega.

Vi chiedo dunque di voler provvedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce, comunicandoVi che, in difetto, intraprenderò le iniziative necessarie volte a tutelare la mia reputazione personale.

Distinti saluti

All: c.s.Querela sporta nei confronti del Direttore della Casa dello studente di Perugia.

Essraa Muhammed Saber Muhammed











